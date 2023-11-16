ناصر اليماحي لـ «البيان »: ننتظر بداية قوية لمنتخبنا الوطني

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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أكد ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، أن الشارع الرياضي ينتظر بداية قوية وصحوة حقيقية لـ«الأبيض» مع المدرب البرتغالي باولو بينتو، وذلك خلال انطلاقة مشوار التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم، وكأس آسيا، ومواجهة منتخب نيبال في الثامنة إلا الربع من مساء الخميس، على استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي، حيث تأتي المباراة في إطار منافسات الدور الثاني في المجموعة الثامنة التي تضم اليمن والبحرين. وأشار اليماحي لـ«البيان»، إلى أن المباراة تعتبر المهمة الرسمية الأولى لبينتو، ولذلك فإن الحذر مطلوب ولا بد من التركيز التام وعدم التقليل من شأن الخصم، لافتًا إلى أن جميع منتخبات آسيا تطورت كثيراً ولا يوجد فريق ضعيف سواء على مستوى شرق أو غرب القارة الصفراء، وأضاف: لذلك فإن الفوز في المباراة الأولى مهم للغاية لعدة أسباب، خصوصاً أن اللقاء يقام على أرضنا ووسط جمهورنا، ما يعني حضور أعداد كبيرة من الجماهير، وثاني الأسباب هو زيادة مقاعد المنتخبات المتأهلة لمونديال كندا وأمريكا 2026، ما يعني بأن فرصتنا تظل كبيرة لبلوغ النهائيات، وثالث الأسباب الجاهزية الكاملة لمنتخبنا الذي خاض عدداً من المباريات الودية داخلياً وخارجياً، وحقق خلالها نتائج لافته.

وواصل اليماحي: مباراة نيبال تتطلب حضوراً جماهيرياً ولا يحتاج الأمر إلى بطاقة دعوة من أجل المؤازرة، ونحن على ثقة من أن جمهور «الأبيض» سيحضر المباراة لتشجيع المنتخب.

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