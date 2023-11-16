«الأبيض» ونيبال.. بداية حلم مونديال 2026 اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يستهل منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم بداية مشوار حلم التأهل للمونديال للمرة الثانية، بلقاء نيبال عند الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة من مساء اليوم على ملعب استاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي.

ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، لحساب المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبهما كلاً من البحرين واليمن.

ثاني لقاء

تعتبر مباراة اليوم ثاني مواجهة بين الفريقين، حيث كانت أول مواجهة في أكتوبر 84 ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 84، أي قبل 39 عاماً، ويومها حقق الأبيض الفوز بنتيجة 11 دون مقابل، ولكن هذا لا يؤكد أن المباراة ستكون سهلة أو من طرف واحد، فالمنتخب النيبالي من المنتخبات المتطورة ويستعين بمدرب إيطالي سعياً للارتقاء بمستوى الفريق، الذي يضم العديد من العناصر الشابة الواعدة.

ووفقاً لنظام التصفيات تم تقسيم المنتخبات الـ 36 المشاركة إلى 9 مجموعات، وتضم كل مجموعة أربعة منتخبات، تتنافس بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب خلال الفترة من اليوم ولغاية 11 يونيو 2024 من العام المقبل، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم.

وتحصل هذه المنتخبات الـ 18 أيضاً على بطاقات التأهل إلى كأس آسيا 2027 في السعودية، من بين 48 مقعداً في كأس العالم الثالثة والعشرين، التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وتم تخصيص ثمانية مقاعد ونصف للمنتخبات الوطنية من قارة آسيا.

ويعتبر الحضور الجماهيري لمباراة اليوم سلاحاً مهماً لتحفيز اللاعبين وزيادة عطائهم خلال المباراة سعياً لتحقيق الفوز، كان منتخبنا الوطني الأول أقام معسكراً إعدادياً بكرواتيا، أدى خلاله تجربة ودية أمام كوستاريكا كسبها بأربعة أهداف لهدف، وبعد العودة، خاض الأبيض مباراتين وديتين، حيث كسب الكويت بهدف دون رد، واختتم تجاربه الإعدادية بالفوز على المنتخب اللبناني بهدفين مقابل هدف.

ويخوض الأبيض اللقاء بطموح تحقيق الفوز متسلحاً بالوصفة السحرية التي تعتمد على اللعب السريع والكرات العرضية وحسن استغلال الكرات الثابتة مع التركيز في اللمسة الأخيرة لترجمة الفرص التي تسنج إلى أهداف، ويركز المدرب البرتغالي باولو بينتو في مهمته الأولى الرسمية مع الأبيض على ظهور المنتخب بشكل متميز، وتحقيق الفوز، محذراً اللاعبين من الاستهانة بالمنافس.

طريقة اللعب

كما سيعتمد المدرب على تأمين الشق الدفاعي بشكل جيد، وهناك شبه استقرار على عناصر خط الدفاع على ضوء التجارب الودية الماضية، من خلال الاعتماد على عبدالله إدريس وخالد الهاشمي وخليفة الحمادي وخالد الظنحاني، وخلفهم الحارس علي خصيف صاحب الخبرة الكبيرة، مع السيطرة على وسط الملعب والذي يعتبر رمانة الميزان في أداء المنتخب خلال المباراة المقبلة.

وتبدو فرص عبدالله رمضان ويحيى نادر وطحنون الزعابي مع عدم إغفال وجود علي سالمين الذي يؤدي بشكل جيد خلال التدريبات الماضية، هي الأكبر في المشاركة، وتعزيز القدرة الهجومية بشكل جيد، من خلال الثلاثي ليما وكايو ويحيى الغساني مع وضع علي مبخوت وعلي صالح في دائرة الاهتمام أيضاً.

ويعتمد الجهاز الفني على الكرات العرضية والرأسية والثابتة، والكرة السريعة التي من شأنها إرباك المنافس، في ظل التكتل الدفاعي المنتظر لفريق نيبال.

وسيهتم المدرب باولو بينتو باللمسة الهجومية الأخيرة التي تترجم الفرص العديدة التي ستتاح خلال المباراة إلى أهداف، والاعتماد على الكرات الثابتة، مستغلاً المهارة الفردية للاعبين في ترجمتها إلى أهداف، كما حدث في مباراة لبنان الودية الأخيرة، والتي استفاد منها الجهاز الفني بشكل كبير في ظل اعتماد المنتخب اللبناني على التكتل الدفاعي واللعب على الهجمات المرتدة، الأمر المتوقع أن يتكرر في أداء المنتخب النيبالي خلال مباراة اليوم.

هدف التأهل

من جانبه، أكد البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول، أن التحضيرات للمباراة سارت بصورة جيدة، من خلال المعسكرات الأربعة التي أقامها المنتخب، مبدياً رضاه عن عطاء اللاعبين، مؤكداً أن جميع الموجودين في المنتخب على أهبة الاستعداد، ويمكنهم القيام بالمهمة.

وقال إن مجموعة المنتخب في التصفيات ليست سهلة، ومخطئ من يعتقد أن مباراة اليوم أمام نيبال سهلة، مؤكداً احترامه لكل المنتخبات المشاركة التي تملك الرغبة والطموح في تحقيق هدف التأهل.

وقال بينتو المنتخب حالياً في وضع بدني وفني مميز، وعنصر التجانس والانسجام بين اللاعبين متوافر، وأسعى مع جهازي المعاون لوضع بصمة خاصة تميز المنتخب، هناك تطور ملحوظ في مستوى اللاعبين منذ بداية الإعداد، وهدفنا تحقيق النتائج الإيجابية، وتقديم المستوى الفني الذي يرضي الجميع.

ثقة الجماهير

وأشار مدرب المنتخب، إلى أن الجهاز الفني عمل بشكل جيد لهذه المباراة، مشدداً على أن معنويات اللاعبين مرتفعة، مؤكداً أن المنتخب يخوض مباراة نيبال من أجل المنافسة والفوز بالنقاط.

وأكد بينتو أن لديه فكرة عن الطريقة التي سيلعب بها المنتخب هذه المباراة، معتبراً أن هناك من يعتقد أن التشكيلة التي سيلعب بها المنتخب المباراة هم أفضل اللاعبين، لكن هذا الأمر قد لا يكون صحيحاً، مؤكداً أنه يبحث عن اللاعبين المستعدين والملائمين لهذه المباراة.

وأكد البرتغالي باولو بينتو، أنه يسعى لإعادة ثقة الجماهير في المنتخب من خلال مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في الظهور الرسمي الأول تحت قيادته، وقال «زيادة عدد البطاقات المؤهلة إلى كأس العالم لا تعني سهولة المهمة، لأن جميع المنتخبات لديها الطموح نفسه، ولكن لدينا الرغبة والعزيمة من أجل القتال على حظوظنا للتأهل».

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