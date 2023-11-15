علي خصيف: جاهزون لمباراة نيبال وهدفنا إسعاد الجماهير

المصدر: البيان

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قال علي خصيف حارس مرمى نادي الجزيرة ومنتخبنا الوطني الأول، أن الأبيض جاهز لخوض المباراة المقبلة أمام منتخب نيبال، مؤكداً أن كل اللاعبين مستعدون لهذه المهمة، وأن الجميع كان يحرص على الاجتهاد في التدريبات وتنفيذ توجيهات الجهاز الفني خلال فترة المعسكر.

وقال: "نسعى لظهور جيد في مباراة نيبال، التي تعد بمثابة استهلال للمرحلة الحالية من التصفيات، ونأمل أن تكون بداية قوية للأبيض، نقدم من خلالها ما يتوافق مع تطلعات جماهيرنا, التي تحرص دائماً على مساندتنا ودعمنا في كل المباريات".

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