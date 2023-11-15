باولو بينتو: حالة منتخب الإمارات الفنية والبدنية مميزة وهدفنا أول 3 نقاط من مواجهة منتخب نيبال

المصدر: البيان

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أكد البرتغالي باولو بينتو, المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول، اكتمال التحضيرات للمباراة التي تجمع الأبيض ونظيره منتخب نيبال، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، مساء الغد ( الخميس)، باستاد آل مكتوم بدبي، مضيفاً أن الأبيض سيلعب من أجل النقاط الثلاث.

وقال المدرب خلال حديثه في المؤتمر الصحفي ، أن التحضيرات للمباراة سارت بصورة جيدة، من خلال المعسكرات التي أقامها المنتخب، مبدياً رضاه عن عطاء اللاعبين، مؤكداً أن جميع الموجودين في المنتخب على أهبة الاستعداد، ويمكنهم القيام بالمهمة.

وقال: "المنتخب حالياً في وضع بدني وفني مميز، وعنصر التجانس والانسجام بين اللاعبين متوافر، وأسعى مع جهازي المعاون لوضع بصمة خاصة تميز المنتخب. هناك تطور ملحوظ في مستوى اللاعبين منذ بداية الإعداد، وهدفنا تحقيق النتائج الإيجابية, وتقديم المستوى الفني الذي يرضي الجميع."

وأضاف: "أقمنا أربعة معسكرات لتجهيز المنتخب للتصفيات الحالية، عملنا خلالها على التعرف أكثر على قدرات وامكانات اللاعبين، ووضع الخطة الفنية المناسبة، ومن خلال العمل الذي قمنا به في التحضيرات, أرى أن الأبيض الآن جاهز لخوض غمار التصفيات."

واعتبر المدرب أن مجموعة المنتخب في التصفيات ليست سهلة، مؤكداً احترامه لكل المنتخبات المشاركة التي تملك الرغبة والطموح في تحقيق هدف التأهل.

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