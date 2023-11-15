24 ساعة على انطلاقة مشوار حلم التأهل لمونديال 2026

المصدر: دبي- العوضي النمر

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لم يعد أمام منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم «الأبيض» سوى 24 ساعة لانطلاق حلم التأهل للمونديال للمرة الثانية في تاريخه، حيث يسود معسكر المنتخب تفاؤل كبير ورغبة قوية من الجميع في جعل الحلم واقعاً، من خلال الأداء القوي والمتميز بداية من لقاء نيبال مساء غد على ملعب استاد آل مكتوم في نادي النصر، ولقاء البحرين في المنامة يوم 21 من الشهر الجاري في الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

ويختتم الأبيض استعداداته بالمران الأخير مساء اليوم على الملعب الفرعي لنادي الوصل، حيث يضع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو اللمسات الأخيرة على طريقة اللعب والتشكيلة التي سيخوض بها اللقاء، ويشهد المران مشاركة جميع اللاعبين المنخرطين في المعسكر، بمن فيهم لاعب نادي الوحدة خالد بطي، الذي انضم لقائمة الفريق بديلاً للاعب نادي شباب الأهلي أحمد جميل، الذي تعرض للإصابة.

ويهدف المدرب بينتو إلى وضع خطة متوازنة تهدف إلى تأمين الشق الدفاعي بشكل جيد، واختيار عناصره من أفضل اللاعبين الذين أدوا المباريات الودية الماضية أمام كوستاريكا والكويت ولبنان، إضافة إلى حسن اختيار أفضل العناصر للمشاركة في خط الوسط، الذي يعتبر رمانة الميزان، لأداء الأبيض خلال لقاء نيبال، حيث يعول المدرب بينتو كثيراً على فاعلية خط الهجوم، من خلال حسن الاختراق الجيد للتكتل الدفاعي المنتظر للفريق النيبالي، وحسن استغلال الفرص التي تسنح خلال المباراة، مع الاعتماد على الكرة السريعة، والكرات الثابتة في تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز باللقاء.

مؤتمرات

وحدد اتحاد الكرة مواعيد المؤتمرات الصحفية التقديمية للمباراة، حيث تقرر أن يقام المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب منتخب نيبال صباح اليوم، يعقبه المؤتمر الخاص بمدرب منتخبنا باولو بينتو، وستقام المؤتمرات في المركز الإعلامي لاستاد آل مكتوم بنادي النصر، بينما تقرر أن يقام الاجتماع الفني للمباراة ظهر اليوم، بحضور مراقب المباراة وطاقم التحكيم ومديري الفريقين من أجل الاتفاق على كل الخطوات التنظيمية الخاصة بالمباراة وتحديد ألوان قمصان اللاعبين.

طاقم سريلانكي

وعيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم حكام سريلانكياً لإدارة مباراة منتخبنا الوطني الأول أمام منتخب نيبال، ويضم كلاً من: كريشانثا ديلان بيريرا حكماً للساحة، ويعاونه ديني جيدارا باليثا، وسانجيوا بريمالال، والسوري فراس الطويل «حكماً رابعاً»، واليمني مختار صالح اليريمي «مُقيم الحكام»، والكوري الجنوبي بارك سيونغ كيون «مراقباً للمباراة».

دعوة الجماهير

ووجه لاعبو الأبيض الدعوة للجماهير لدعم ومؤازرة الفريق خلال مباراة نيبال، وتمنى لاعبو الأبيض امتلاء مدرجات استاد

آل مكتوم، بعد نجاح تجربة الحضور الجماهيري لمران الأبيض خلال الأيام الماضية، والتقاط الصور وتبادل الحديث معهم، وتحفيزهم قبل بداية التصفيات، وطالب اللاعبون بتكرار مثل هذه الخطوة التي تسمح للجميع من مختلف الأعمار بالحضور ودعم المنتخب على أرض الواقع في أولى منافسات الفريق بالتصفيات.

تطور

من جانبه، قال علي خصيف، قائد منتخبنا، إن لفتة الحضور الجماهيري الماضية جاءت في وقتها قبل بداية التصفيات، وهو أمر مهم بالنسبة للاعبين الذين يدركون مسؤولياتهم تجاه ما يجب القيام به خلال التصفيات، وهو تحقيق النتائج التي من شأنها أن تصعد بالمنتخب إلى المرحلة الثالثة الحاسمة، حيث يجب التركيز على كل مباراة، وعدم الاستهانة بأي منتخب من منتخبات المجموعة، مشيراً إلى أن الحالة الإيجابية للمنتخب مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي بينتو في تطور مستمر، وأن لاعبي المنتخب قادرون على تحقيق المطلوب بدعم وتكاتف الجميع من جماهير ووسائل إعلام، وغيرهم.

معنويات

بدوره، أكد مدافع منتخبنا الوطني خليفة الحمادي، أن التحضيرات تسير بشكل إيجابي، ومعنوياتنا عالية، وقال: نحن مستعدون لخوض أولى مواجهات التصفيات أمام منتخب نيبال، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يقوم بجهود كبيرة لتجهيز اللاعبين للمباراة من كل النواحي، وقال: نحن على ثقة بأن جمهور الأبيض سيحضر المباراة لمؤازرة المنتخب.

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