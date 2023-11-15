طاقم تحكيم إماراتي لمباراة العراق وإندونيسيا في التصفيات الآسيوية  

المصدر: دبي ـ البيان

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كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، طاقم حكام إماراتياً دولياً بقيادة أحمد عيسى درويش، يعاونه أحمد الراشدي «مساعداً أول» وياسر سبيل «حكماً ثانياً»، بإدارة المباراة التي ستجمع منتخبي العراق وإندونيسيا غداً الخميس على استاد البصرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة.

وكان درويش قد شارك مؤخراً «حكم فيديو»، ضمن طاقم التحكيم الإماراتي الذي أدار مباراة بوريرام التايلاندي وملبورن سيتي الأسترالي، في دوري أبطال آسيا.

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