موسيماني يوقع مخالصة نهائية مع الوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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وقع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدرب السابق لفريق الوحدة، مخالصة نهائية مع إدارة شركة الكرة، وذلك عقب الإعلان عن إنهاء عقده مع العنابي بالتراضي.

وأكد مصدر بنادي الوحدة أن إجراءات إنهاء العقد بين النادي والمدرب جاءت من دون أي عوائق، ووقع موسيماني أمس على المخالصة النهائية مع النادي.

وكان الوحدة قد فك ارتباطه بمدربه موسيماني بعد مرور 7 جولات من دوري أدنوك للمحترفين، وأسند مهمة قيادة الفريق الأول للهولندي آرنو بويتنويغ الذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية الموسم، وباشر مهام عمله في تدريبات الفريق قبل أيام.

دراسة النتائج

وقال المصدر إن قرار إنهاء التعاقد مع موسيماني جاء بعد دراسة لمستوى ونتائج الفريق تحت قيادته، مؤكداً أن رحيل المدرب جاء بسبب سوء النتائج والأداء الفني الضعيف وغير المقنع الذي ظهر عليه الفريق خلال أغلب مبارياته، ولم يلبّ تطلعات النادي وطموحات جماهيره.

وكشف المصدر أن إدارة شركة الكرة أجرت تقييماً شاملاً للفترة السابقة، وعقدت أكثر من اجتماع مع موسيماني لمناقشة مسيرة الفريق وعد خلالها موسيماني بتحسن الأداء والنتائج وتصحيح الأخطاء والمشاكل الفنية التي عانى منها الفريق، ولكن لم يشهد المستوى تحسناً ملموساً خاصة على الصعيد الفني، مما ساهم في الاقتناع بضرورة التغيير.

وأشار إلى أن الإدارة عقدت عدة اجتماعات أيضاً مع عدد من لاعبي الفريق الأول الذين لم يظهروا بمستواهم المعهود خلال الفترة الأخيرة، والتأكيد على ضرورة التحلي بالمسؤولية، وبذل جهد أكبر وبروح قتالية لتحسين الأداء والنتائج بدلاً من تقديم أعذار واهية من أجل تصحيح مسار الفريق في الموسم الحالي.

يذكر أن الوحدة يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 12 نقطة، ورغم الفوز في آخر مباراتين على اتحاد كلباء وعجمان والذي أعاد الفريق لمراكز المقدمة إلا أن المستوى لم يكن مقنعاً لجماهير وإدارة النادي.

وينتظر العنابي مواجهات قوية في الفترة المقبلة عقب العودة لاستئناف الدوري، إذ يواجه الإمارات يوم 25 نوفمبر الجاري في الجولة الثامنة، يعقبه مواجهات من العيار الثقيل خلال شهر ديسمبر المقبل أمام النصر والوصل والعين، ومواجهة الجزيرة يوم 11 ديسمبر في إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي الذي يسعى خلاله الوحدة للتأهل للمربع الذهبي وتعويض خسارته في لقاء الذهاب 1 - 2.

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