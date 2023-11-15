لابا كودجو.. تألق محلي وآسيوي

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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تابع المهاجم التوغولي لابا كودجو، هداف نادي العين تألقه ليخطف الأنظار ويصبح أيقونة انتصارات الفريق على المستويين المحلي والآسيوي، وأكبر المساهمين في النتائج القوية لفريقه هذا الموسم، فعلى المستوى المحلي تصدر اللاعب قائمة الهدافين بعد سبع جولات من دوري أدنوك للمحترفين، برصيد 6 أهداف، كما يتصدر قائمة هدافي العين بدوري أبطال آسيا برصيد 5 أهداف، وتم اختياره أفضل لاعب في مباراة الفريق الأخيرة أمام الفيحاء السعودي بالجولة الرابعة كما تم اختياره ضمن تشكيلة هذه الجولة، واختير هدفه الأول في شباك الفيحاء ليصبح مرشحاً كأفضل هدف بالجولة من ضمن عشرة أهداف أخرى تم تسجيلها في جميع مباريات المجموعات العشر.

ألقاب شخصية

وخلال مسيرته مع العين حصل المهاجم التوغولي، على ألقاب شخصية عدة، إذ توج هدافاً للدوري 3 مرات، وحصل على جائزة أفضل أجنبي مرة، وأفضل لاعب باختيار الجمهور مرة، وأفضل هدف من اختيار الجمهور مرة، غير أنه أكد أن الألقاب الشخصية لا تهمه كثيراً بقدر اهتمامه بمساعدة العين في تحقيق البطولات، وهو ما يسعى له ويعمل من أجله بكل جهوده، لافتاً إلى أن انتظامه وحرصه على التدريبات والنظام الغذائي والالتزام بتوجيهات الجهازين الفني والإداري ومساعدة زملائه ودعمهم ودعم جمهور العين والإدارة من أسباب ظهوره المتميز، وأوضح أن العين فريق كبير يستحق أن يتواجد بصفة مستمرة على منصات التتويج داخلياً وآسيوياً، مشيراً إلى أن التعامل الاحترافي والأجواء الصحية المتوفرة في العين تساعد أي لاعب على التألق وتقديم أفضل ما لديه.

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خلال 4 مواسم قضاها مع العين منذ التعاقد معه في وقت سابق من عام 2019 شارك لابا كودجو، في 132 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 114 هدفاً وساهم بـ 136، وجاء 24 هدفاً من ركلة جزاء نفذها اللاعب بنجاح، وسجل برأسه 35 هدفاً، فيما أحرز أهدافاً أخرى بأوضاع مختلفة شملت الكعب والتسديد على الطائر، والتسديد من خارج منطقة الجزاء ومن ركلات مباشرة ومن داخل المنطقة بالرجل اليسرى واليمنى.

أصبح لابا، على بعد 14 هدفاً من هداف العين السابق الغاني أسامواه جيان، الذي يتصدر قائمة أفضل هداف أجنبي بتاريخ العين برصيد 128 هدفاً، وتبدو الفرصة مواتية للمهاجم التوغولي ليصبح أفضل هداف أجنبي، إذ يكفيه 15 هدفاً فقط ليتصدر القائمة، كما يحتاج إلى 31 هدفاً ليصبح الهداف التاريخي للعين بالدوري، والذي يستأثر به أحمد عبدالله برصيد 122 هدفاً، و12 هدفاً ليعتلي قائمة أفضل هدافي العين بآسيا، إذ يتصدر القائمة حالياً كل من أسامواه جيان، وعمر عبد الرحمن برصيد 18 هدفاً لكل منهما.

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شارك لابا مع العين في العام الحالي 2023 في 32 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 29 هدفاً وساهم بـ 36، وخلال الموسم الجاري شارك لابا مع العين في 12 مباراة بجميع البطولات منها 11 مباراة لعب أساسياً وسجل 11 هدفاً وساهم بـ 12.

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