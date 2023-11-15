ماتيوس ليما.. بديل جاهز في شباب الأهلي

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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شارك اللاعب البرازيلي المقيم ماتيوس ليما (19 عاماً)، مع فريقه شباب الأهلي أمام ضيفه اتحاد كلباء في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين، على ملعب استاد راشد بدبي، وخسرها «فرسان دبي» بنتيجة 2 - 3، وذلك استعداداً لاستئناف منافسات الموسم الجاري، وأظهر المهاجم الشاب قدرات عالية في الدقائق التي لعبها، وأكمل بها ظهوره الجيد في مشاركته الرسمية أمام اتحاد كلباء في الجولة السابعة من دوري المحترفين، عندما نجح في تسجيل هدف وأزعج المدافعين، وأسهم في فوز فريقه بنتيجة 3 ـ 1، قبل توقف الدوري، لإفساح المجال أمام منتخبنا الوطني للتحضير بشكل أمثل لبدء مشواره في التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

ويجهز شباب الأهلي، لاعبه ماتيوس، لتعويض الغيابات المؤثرة في الخط الأمامي، بعد إصابة كل من المحترف الأجنبي مؤنس دبور، والمهاجم البرازيلي المقيم إيغور جيسوس، وتأكد غيابهما لأكثر من ثلاثة أشهر لتلقي العلاج، ويتوقع الكثيرون أن يكون ماتيوس رقماً صعباً جديداً في صفوف «فرسان دبي»، بعدما أظهرت أرقام مشاركته الرسمية أمام «النمور»، قدرات هجومية كبيرة، إذ سدد اللاعب، 6 تسديدات، ومنها 3 تسديدات على المرمى، وأضاع فرصة خطيرة للتسجيل، إضافة إلى الهدف الذي سجله.

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وكان شباب الأهلي، قد تعاقد مع ماتيوس في يوليو 2023، وشارك اللاعب حتى الآن في 378 دقيقة مع «فرسان دبي» موزعة على 7 مباريات بواقع 3 مباريات في دوري أدنوك للمحترفين، ودوري المحترفين تحت 21 سنة، ومباراة واحدة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وسجل 5 أهداف، وتلقى بطاقة حمراء في دوري تحت 21 سنة، كما أحرز هدفاً في دوري المحترفين، ووفقاً لإحصائيات رابطة المحترفين لمسابقتي دوري وكأس المحترفين، مرر المهاجم 21 كرة، منها 8 تمريرات للأمام، و4 تمريرات إلى الخلف، وبينها 12 تمريرة صحيحة، و7 في ملعب المنافس.

تجدر الإشارة إلى أن شباب الأهلي، لعب المواجهة الودية أمام اتحاد كلباء، بتشكيلتين مختلفتين في شوطي المباراة، وأحرز هدفيه خليفة خميس ومحمد جمعة «بيليه»، بينما أحرز أهداف «النمور» مهدي قائدي (هدفين)، وفهد باروت هدفاً، وسعى «فرسان دبي» من خلالها إلى تجهيز أكثر من لاعب بعد الإصابات المؤثرة التي ضربت صفوف الفريق بعد مرور7 جولات فقط من عمر دوري أدنوك للمحترفين، ولتضم قائمة المصابين حالياً، حارس المرمى ماجد ناصر، والذي انتهى موسمه مع الفريق، وبوغدان بلانيتش، وإيغور جيسوس ومؤنس دبور، والثلاثي تتجاوز فترة العلاج ثلاثة أشهر، إلى جانب الإيقافات التي يتعرض لها بعض اللاعبين، لتراكم الإنذارات أو للحصول على البطاقات الحمراء.

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