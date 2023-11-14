رابطة المحترفين.. قفزة نوعية في مجال العمل التكنولوجي والتحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي



وقعت رابطة المحترفين ومجموعة إم. بي. إم. إي، الشركة الوطنية الرائدة في مجال العمل التكنولوجي والتحول الرقمي، أخيراً اتفاقية تصبح بموجبها المجموعة شريكاً رسمياً لمسابقات الرابطة، «دوري أدنوك للمحترفين، كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس السوبر» لمدة ثلاث سنوات.

وحرصت المجموعة ومنذ تأسيسها على التطوير المستمر والاستثمار في مجال التكنولوجيا لأهميتها في تحديث مفاهيم العمل والارتقاء في مجال تقديم الخدمات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، تزامناً مع النقلة النوعية والريادة التي تتمتع بها الإمارات دولياً، ومقدم خدمات، عبر قطاعات مختلفة ومتعددة في الاقتصاد الرقمي، والاتصالات، والطيران، والنقل، والخدمات الحكومية، والألعاب والترفيه وقطاعات أخرى.

تحول

من جهته، وصف عبدالهادي محمد، العضو المنتدب لمجموعة إم. بي. إم. إي، الشريك الرقمي و التكنولوجي الرسمي لرابطة دوري المحترفين الإماراتية، المكاسب التي يحققها التحول الرقمي للرياضة الإماراتية بالكبيرة في حال تم التعامل معها وفقاً للمواصفات التقنية والتكنولوجية العالمية، مبيناً أن هذا الأمر سيساهم بتحقيق قفزات نوعية في تطوير المرود الرياضي إذا تم تطبيق ودمج التقنيات الرقمية في الرياضة، كما أنه سيمهد لمكاسب عالية في تطور المستويات الفنية بالاستفادة من الحلول الرقمية التي يوفرها التحول الرقمي والتكنولوجي تزامناً مع الدعم السخي الذي تحظى به الرياضة من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وأكد العضو المنتدب لمجموعة إم. بي. إم. إي، يجب ألا يقتصر الأمر على كرة القدم، بل مختلف الرياضات وخصوصاً الألعاب الفردية، إذ إنها قد تساهم بشكل فاعل في اكتشاف الموهوبين وتطورهم وصولاً للهدف الأسمى وهو صناعة اللاعب الأولمبي ليكون بطلاً في المستقبل، موضحاً أن الدول المتقدمة رياضياً استثمرت دمج الرياضة بالتكنولوجيا واستثمرت الحلول الرقمية التي يوفرها التحليل الفني عبر المنصات التكنولوجية، وتمكنت من استثمارها في تطوير مواهب الرياضيين.

إضافة

وأضاف عبدالهادي محمد: الانتقال إلى التحول الرقمي في الرياضة أصبح إضافة فنية مهمة لا تقلل من الجهود التدريبية التي يبذلها المدربون واللاعبون، فهي تساهم بإعطاء حلول لها دور بارز في تجاوز الأخطاء البشرية وتختصر الوقت، مما يفسح المجال نحو تقويم العمل التدريبي لأن استخدام التقنيات الحديثة مثل تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي سيكون له دور هام في اتخاذ القرارات الرياضية في الوقت المناسب.

وتابع: من شأن استثمار التكنولوجيا في الرياضة، تعزيز التفاعل مع أفراد الأسرة الرياضية ومنها الجمهور، فقد عزز التحول الرقمي عالمياً التفاعل مع الجماهير بفضل ظهور منصات وسائل التواصل الاجتماعي، والواقع الافتراضي والكثير من التقنيات التي نقلت الرياضة من مجرد لعبة تمارس بين الأفراد إلى ثقافة رياضية وعلوم رياضية يمكن تطبيقها للارتقاء بالرياضة نحو آفاق بعيدة.

رعاية

وأكد أن رعاية مجموعة إم بي إم إي لرابطة دوري المحترفين الإماراتية، تهدف إلى الإسهام بدعم الأندية الرياضية في التحول الرقمي، وقدم الشكر إلى رابطة دوري المحترفين، لدورها بأن تكون بيئة رياضية احترافية جاذبة للجهات التكنولوجية لتطوير الجوانب الرياضية باستقطاب أفضل المواصفات العالمية، متمنياً أن تسهم رعاية مجموعة إم بي إم إي بتطور الرياضة الإماراتية.

وكانت رابطة المحترفين قد أعلنت أخيراً عن ضم شركة إم بي إم إي إلى نخبة شركائها ورعاتها الرسميين بعقد يستمر لثلاث سنوات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز