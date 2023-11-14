سلطان بن حمدان يستقبل المدرب الجديد للعين في استاد هزاع بن زايد

المصدر: العين - البيان الرياضي

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استقبل الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، اليوم بإستاد هزاع بن زايد، المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني الجديد للعين، وذلك بعد أن أكمل الأخير إجراءات تعاقده رسمياً لتولي قيادة الفريق بالفترة المقبلة، ولم يتم الإعلان عن مدة وقيمة العقد.

ورحب رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، بالمدرب الجديد، مؤكداً له على أن ثقة الإدارة في شخصه تتأسس على معايير علمية ومعطيات عملية في مقدراته التدريبية والتي توجها بتجربة ناجحة في المنطقة، بالإضافة إلى أنه أحد نجوم كرة القدم العالميين الذين يتمتعون بإجادة التعامل مع اللاعبين، متمنياً له وطاقمه الفني المعاون النجاح والتوفيق في تحقيق طموحاته مع زعيم كرة القدم الإماراتية.

وبدوره أعرب هيرنان كريسبو، عن بالغ امتنانه وتقديره، لسعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، على الثقة الغالية، واحترافية التعامل، الأمر الذي لا يعتبر غريباً على النادي الأكبر في قارة آسيا، مؤكداً: “أود أن أكرر لكم بأنني فخور بانتمائي للعين وسعادتي البالغة بتواجدي في موطن كرة القدم بالإمارات والتي لا يمكنني وصفها بكل تأكيد ولكنني أعد الجميع بالعمل بروح الفريق والعائلة الواحدة من أجل تحقيق طموحات الزعيم وإسعاد جماهيره

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