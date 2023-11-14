هدف كودجو في شباك فريق الفيحاء السعودي ينافس على لقب "الأجمل" بالجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا

المصدر: وام

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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هدف التوجولي لابا كودجو، لاعب فريق العين، في شباك فريق الفيحاء السعودي، ضمن قائمة الأهداف المتنافسة على لقب "أجمل هدف" بالجولة الرابعة في مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وكان العين فاز على مضيفه الفيحاء 3-2 بالمجموعة الثانية، ليضمن تأهله إلى دور الـ16 بتصدره المجموعة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.

وافتتح كودجو التسجيل للعين في الدقيقة 29 من الشوط الأول، حينما سدد زميله إريك الكرة من خارج منطقة الجزاء، وتابعها كودجو بكعبه ليحولها داخل الشباك.

وينافس هدف كودجو ضمن قائمة من الأهداف المميزة في هذه الجولة، حيث اختار الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي 10 أهداف وطرحها للتصويت لاختيار الأجمل من بينها.

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