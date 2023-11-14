طاقم تحكيم سريلانكي لإدارة مباراة الإمارات ونيبال

المصدر: البيان

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عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم حكام سريلانكي لإدارة مباراة منتخبنا الوطني الأول أمام منتخب نيبال يوم بعد غد الخميس على استاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن مباريات المجموعة الثامنة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

ويضم طاقم حكام المباراة كل من كريشانثا ديلان بيريرا (حكم ساحة) ديني جيدارا باليثا (مساعد أول) سانجيوا بريمالال (مساعد ثان) والسوري فراس الطويل (حكم رابع) واليمني مختار صالح اليريمي (مُقيم الحكام) والكوري الجنوبي بارك سيونج كيون (مراقب المباراة).

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