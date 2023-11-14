الأرجنتيني كرسبو يصل الإمارات لإنهاء إجراءات تعاقده مع نادي العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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وصل فجر اليوم الثلاثاء المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، لاستكمال التعاقد رسميا مع العين خلفا للمدرب الهولندي الفريد شرودر، الذي انهت شركة الكرة العيناوية التعاقد معه الأسبوع الماضي، وسيباشر المدرب الجديد مهامه في قيادة الفريق فور انهاء إجراءات التعاقد فيما ينتظر أن يتم تقديمه رسميا لوسائل الاعلام في غضون الساعات المقبلة.

تحدي آسيوي

وتنتظر كريسبو، (48 عاما) تحديات قوية مع الزعيم العيناوي، اذ ينبغي عليه أولا أن يحافظ على المكاسب التي حققها الفريق بدوري أبطال آسيا بعد تأهله رسميا لثمن نهائي المسابقة متصدرا مجموعته برصيد (12 نقطة) وقبل جولتين من انتهاء مرحلة المجموعات، إذ تأمل الجماهير العيناوية في أن يتابع فريقها نتائجه القوية لينهي هذ المرحلة بالعلامة الكاملة وذلك بالفوز في الجولتين المتبقيتين أمام بختاكور الأوزبكي، على ملعب استاد هزاع بن زايد، وأهال التركمستاني، بالجولة الأخيرة على ملعب الأخير، ومن بعد ذلك اعداد الفريق وترتيب أوراقه للمضي قدما في المسابقة حتى مراحلها الأخيرة، تطلعا للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخ النادي بعد عام 2003.

الألقاب المحلية

وعلى الصعيد المحلي، يترقب العيناوية عودة الفريق لصدارة الدوري التي كان فقدها بالجولة الماضية بعد الخسارة أمام الوصل، وتحقيق نتائج قوية في الجولات المقبلة بما يقود العين إلى منصة التتويج، وهو الأمر نفسه الذي تنتظره جماهير العين فيما يخص كأس رئيس الدولة، وكذلك كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد اقتراب الفريق من الصعود لنصف نهائي المسابقة إثر فوزه على النصر بهدفين نظيفين في جولة ذهاب ربع النهائي.

مشوار وبطولات

وسبق للمدرب كريسبو (48 عاما) أن قاد تدريب 5 أندية وهي بارما الإيطالي، و بانفيلد، وديفينسا الارجنتينين، وساوباولو البرازيلي والدحيل القطري، وخلال 6 مواسم ونصف بالتدريب توج بعدد 5 ألقاب منها 3 ألقاب مع الدحيل القطري، هذا العام 2023، وهي الدوري القطري وكأس قطر، وكأس أريد، بالإضافة لبطولة كوبا سود أمريكانا، موسم 2019-2020، وكأس باوليستا 2021.

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