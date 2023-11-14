إسماعيل بن ناصر: ميلان يملك كل مقومات استعادة العرش الأوروبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد الجزائري إسماعيل بن ناصر نجم أي سي ميلان أن عودة فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مسألة وقت وأن «روسونيري» يملك كل مقومات النجاح ومجموعة متميزة من اللاعبين ما يساعده على استعادة العرش الأوروبي ولكن ذلك يحتاج إلى الكثير من العمل.

ويغيب أي سي ميلان عن سجلات التتويج بلقب دوري لأبطال منذ موسم 2006 -2007 بجيل ضم أبرز اللاعبين في تاريخه ويتقدمهم انزاغي، وأندريا بيرلو، ومالديني، وأليساندرو نيستا، وجينارو غاتوزو، ونجوم السامبا كافو وكاكا وديدا.

جاءت تصريحات إسماعيل بن ناصر لـ«البيان» في حضوره تدشين مقر نادي أي سي ميلان في دبي، «كازا ميلان دبي» في برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» في مركز دبي المالي العالمي، أمس. وحضر معه زميله في الفريق الفرنسي ياسين عدلي ذو الأصل الجزائري.

لقب

وقلل ابن ناصر من سيطرة الأندية الإسبانية والإنجليزية على لقب دوري أبطال أوروبا في الـ10 سنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الأندية الإيطالية بدأت تعود للساحة الأوروبية بقوة وأفضل دليل على ذلك وصول ناديين إلى المربع الذهبي في الموسم الماضي ونجح أحدها وهو انتر ميلان في بلوغ النهائي.

وقال ابن ناصر: بعد الفوز بلقب دوري الأبطال قبل 15 عاماً رحل عن ميلان العديد من اللاعبين، وبناء فريق جديد يحتاج إلى وقت كثير، وأعتقد بأننا وصلنا إلى حالة من الاستقرار وعودتنا للتتويج بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب 10 سنوات تؤكد ذلك، ودوري أبطال أوروبا مسابقة مختلفة تماماً ولكن لقبها ليس بعيداً عن ميلان، والفوز به مسألة وقت بالنسبة لنا، ولدينا كل المقومات التي تساعدنا على ذلك.

وصرح ابن ناصر أحد نجوم المنتخب الجزائري أن فرصة «روسونيري» للاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي ممكنة على الرغم من المستويات القوية التي يقدمها منافسوه وأن فارق الـ6 نقاط التي تفصله عن يوفنتوس لا يشكل عائقاً أمامه لأن المشوار ما زال طويلاً، وقال: بدأنا الموسم قبل 3 أشهر، وأمامنا عمل كبير ويجب أن نستمر في القتال، وتكرار الفوز باللقب ليس مستحيلاً ولكنه مهمة صعبة تتطلب الكثير من الجهد.

ويغيب ابن ناصر عن المشاركة مع فريقه بسبب إصابة بقطع جزئي في أربطة الركبة تعرض لها في لقاء «ديربي ميلانو» بين ميلان وإنتر في شهر مايو الماضي، وقال إنه من المتوقع أن يعود إلى الملاعب في منتصف ديسمبر المقبل أو قبل ذلك بقليل، مشيراً إلى أنه لا يعلم الموعد المؤكد لعودته ولكن كل الأمور تسير بشكل جيد ويشعر بتحسن كبير في حالته الصحية.

حظوظ

عن حظوظ منتخب بلاده في التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا المقبلة، صرح ابن ناصر أن الجزائر تملك منتخباً قوياً في الوقت الحالي ومجمعة من اللاعبين أصحاب الخبرة الذين يلعبون في أندية عربية وأوروبية كبيرة وبإمكانه الذهاب بعيداً في البطولة المقبلة، معترفاً في الوقت نفسه بصعوبة المنافسة في ظل غير منتخب إفريقي مرشح لنيل اللقب. ومن المتوقع عودته مطلع العام المقبل، كما أن حظوظه أصبحت ضئيلة في المشاركة في كأس أمم أفريقيا المقررة يناير المقبل في كوت ديفوار.

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