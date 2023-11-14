كايو كانيدو: متفائل بوصول «الأبيض» إلى مونديال 2026

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعرب كايو كانيدو لاعب منتخبنا الوطني الأول، عن تفاؤله بحظوظ «الأبيض» في الوصول إلى نهائيات كأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية 2026، وبنى مهاجم الوصل تفاؤله بزيادة عدد مقاعد المنتخبات المشاركة في المونديال المقبل، إلى 48 مقعداً، وتم تخصيص 8 مقاعد ونصف المقعد منها، للمنتخبات الآسيوية، إلى جانب اقتراب «الأبيض» من تحقيق هذا الحلم الذي طال انتظاره منذ المشاركة في مونديال إيطاليا 1990، عندما وصل الفريق إلى الملحق الآسيوي للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وأكد على تطور مستوى منتخبنا الوطني تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، منذ توليه مسؤولية الفريق، ووضح هذا الأمر من خلال المواجهات الودية التي خاضها الفريق، وشدد على وصول جميع لاعبي «الأبيض» إلى كامل الجاهزية قبل مواجهة ضيفه منتخب نيبال في الخامسة و45 دقيقة من مساء بعد غد، على ملعب إستاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثامنة للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة، وأشار إلى أن جميع لاعبي المنتخب حريصون على بذل أقصى جهد خلال التدريبات للقتال على مقعد رئيسي في تشكيلة المنتخب.

طموح وعزيمة

أوضح كايو أن طموح «الأبيض» لا يقتصر فقط على الوصول إلى نهائيات كأس العالم، ولكن يتضمن الطموح أيضاً، الوصول إلى نهائيات كأس آسيا في السعودية 2027، مؤكداً أن هذا الطموح المشروع يتطلب من الجميع اللعب على قلب رجل واحد، والتدريب واللعب بروح قتالية، وبرغبة وإصرار على الفوز، إلى جانب ضرورة الحضور الجماهيري بكثافة عالية لدعمنا ومساندتنا القوية من مدرجات إستاد آل مكتوم، لأن الجميع لديه نفس الأهداف المطلوب تحقيقها.

ويسعى «الأبيض» إلى التأهل إلى نهائيات كأس آسيا للمرة 12 في تاريخ الكرة الإماراتية، وللمشاركة للمرة السابعة على التوالي في البطولة، ومن المقرر أن يلتقي «الأبيض» المصنف عالمياً 69، بعد مواجهة منتخب نيبال المصنف عالمياً 173، مع مضيفه منتخب البحرين المصنف 83 في الجولة الثانية من التصفيات يوم 21 نوفمبر الجاري، ثم يلتقي المنتخب اليمني المصنف 156 في 21 و26 مارس 2024، وبعدها مع النيبال والبحرين يومي 6 و11 يونيو 2024، في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المشارك فيها 36 منتخباً تم توزيعها على 9 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات، وتتنافس بنظام الدوري من دورين خلال الفترة من 16 نوفمبر الجاري، وحتى 11 يونيو 2024، ويتأهل منها أول وثاني كل مجموعة من المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة، إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، كما تحصل هذه المنتخبات الـ18 أيضاً، على بطاقات التأهل إلى كأس آسيا.

جماهير «الإمبراطور»

تحدث كايو كانيدو، عن طموح الوصل «الإمبراطور» في الموسم الجاري، خاصة بعد صدارة الفريق لجدول ترتيب أندية دوري أدنوك للمحترفين بوصوله إلى 17 نقطة بفوزه على ضيفه العين 3 - 1، في الجولة السابعة للمسابقة قبل توقفها، مؤكداً عشقه لمواجهة الفريق الكبيرة، وللتهديف لكلا الفريقين بعدما سبق ولعب مع العين، وشدد على أن الوصل يتعامل مع كل مباراة على حدة، ولا يفكر سوى في نفسه، وفي تحقيق الفوز في جميع المواجهات لتجنب الدخول في حسابات أخرى مع المنافسين.

وأكد على الدور الذي تلعبه جماهير «الإمبراطور» في دعم لاعبيها حتى أصبحت الدافع الأكبر وراء الانتصارات التي يحققها الفريق هذا الموسم، وشدد على رغبته في صناعة الفارق مع الوصل هذا الموسم، وعلى أنه عاد إلى بيته الوصل، بعد تجربته الاحترافية مع العين، والتي أكد على نجاحها بفضل دعم إدارة وجماهير العين، وتمنى أن تساهم عودته في تحقيق الوصل لبطولة هذا الموسم، لتكون خير هدية لجماهير «الإمبراطور».

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