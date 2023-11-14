تدريبات المنتخب «كامل العدد» استعداداً لمواجهة نيبال

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم درجات الاستعداد لمواجهة منتخب نيبال بعد غدٍ الخميس في استاد آل مكتوم بالمجموعة الثامنة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027 لحساب المجموعة الثامنة.

وعاد «الأبيض» أمس لأداء تدريباته بعد راحة قصيرة منحها الجهاز الفني للاعبين لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من التدريبات اليومية، وتدرب المنتخب بصفوف مكتملة بمشاركة جميع اللاعبين ومنهم لاعب الوحدة خالد بطي، الذي انضم للقائمة بدلاً من لاعب شباب الأهلي أحمد جميل المصاب، ليصبح المنتخب «كامل العدد». وأكد خليفة الحمادي مدافع منتخبنا أن التحضيرات تسير بشكل إيجابي والمعنويات عالية وقال: نثق بأن جمهورنا سيحضر بكثافة لمؤازرتنا.

ويعقد غداً، المؤتمران الصحافيان لمدربي المنتخبين كما يعقد الاجتماع الفني للمباراة في اليوم نفسه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز