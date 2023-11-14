«آل علي» يدير مباراة السنغال وبولندا بالمونديال

المصدر: دبي ـ البيان

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كلفت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم طاقمنا المونديالي بقيادة حكم الساحة الدولي عمر آل علي لإدارة مباراة السنغال وبولندا في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين «إندونيسيا 2023»، والمقرر إقامتها اليوم بملعب سي جالاك هاروبات في مدينة باندونغ الأندونيسية.

ويتكون طاقم حكام المباراة من الحكمين المساعدين الإماراتيين جاسم عبدالله وسعيد المرزوقي، والأندونيسية أراندا أبريسمان «حكم رابع»، والهولندي روب ديبرينك والجزائري لحلو بن براهم «حكمي فيديو».

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