«النواخذة» صدم العروبة والجزيرة الحمراء يواصل التألق مع باروت

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تخوض 4 فرق من أندية الدرجة الأولى صراعاً ساخناً خلال الفترة المقبلة، للوصول إلى دور الـ 16 بنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد تحقيقها الفوز خلال مرحلة ربع نهائي من التصفيات التمهيدية، وهي دبا الفجيرة والجزيرة الحمراء ودبا الحصن والعربي، ويتأهل فريقان منها للانضمام إلى أندية المحترفين في دور الـ 16.

وتقام مباريات نصف النهائي في الأسبوع الثاني من ديسمبر المقبل، وتجمع دبا الفجيرة «النواخذة» مع الجزيرة الحمراء، ودبا الحصن مع العربي.

15 هدفاً

وشهدت مواجهات دور ربع نهائي التصفيات التمهيدية، تسجيل 15 هدفاً في أربع مباريات، وفاز «النواخذة»على العروبة برباعية، والجزيرة الحمراء على الذيد 3-1، ودبا الحصن على سيتي 3-1، بعد أشواط إضافية، والعربي على غلف إف سي 4 - 2 بركلات الترجيح.

وصدم دبا الفجيرة جاره العروبة «متصدر دوري الأولى»، وألحق به الخسارة الأولى بالموسم الحالي، وتعتبر هذه المباراة درساً للعروبة لتصحيح الأوراق، والحفاظ على صدارة «الهواة» بقوة، وعدم التفريط في أي نقطة.

ونجح الجزيرة الحمراء، بقيادة مدربه عيد باروت، في مواصلة النتائج الإيجابية، ليضمن الجزيرة الحمراء مقعداً في دور الأربعة، لكن مواجهة الفريق أمام «النواخذة» لن تكون سهلة على الفريقين، فيما ستكون مباراة دبا الحصن والعربي قمة خاصة.

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