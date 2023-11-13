عبد الله الغيلاني يتقدم باستقالته من شركة الكرة بنادي بني ياس

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

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اعتذر عبد الله الغيلاني رئيس شركة كرة القدم بنادي بني ياس عن عدم الاستمرار في منصبه في قلعة السماوي.

وعلم «البيان» أن الغيلاني تقدم باستقالة شفهية إلى مجلس إدارة نادي بني ياس، معرباً عن رغبته في عدم الاستمرار في الشركة في الوقت الحالي، إذ ينتظر أن تتضح الصورة خلال الفترة القليلة المقبلة سواء بتمسكه بالاستقالة بشكل رسمي أو التراجع عنها في انتظار البت فيها من جانب مجلس إدارة النادي.

ويحتل بني ياس المركز الثامن في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 10 نقاط، ويستعد لمواجهة حتا على ملعب الأخير يوم 25 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

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