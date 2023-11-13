«الحصن »والعربي يكملان نصف نهائي «تمهيدي الكأس الغالية»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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أكمل فريقا دبا الحصن والعربي عقد نصف نهائي الدور التمهيدي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، وتغلب دبا الحصن على سيتي أمس 3 - 1 في الوقت الإضافي بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت بملعب «الحصن» في ختام المرحلة الثانية، سجل للفائز بالوقت الإضافي جيلمار داسيلفا وكلاوديو أوليفيرا فيما أحرز للخاسر بوناجن.

وفاز العربي على غلف أف سي بركلات الترجيح 4 - 2 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، سجل للعربي أديليون جونيور، هدفين، وأدجي مالي ،هدفين وعيسى العتيبه وجابرايل داسيلفا ولـ «غلف» إبراهيما لادجي ورسول فافانا وباولو ميندي وليليامس.

ويلتقي في الدور نصف النهائي دبا الحصن مع العربي ودبا الفجيرة مع الجزيرة الحمراء لتحديد هوية الفريقين اللذين ينضمان لأندية المحترفين في دور الـ 16 من البطولة.

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