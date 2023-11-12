تحسن التصنيف العالمي لفريقي العين والشارقة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تقدم العين والشارقة في التصنيف العالمي للأندية الصادر عن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، وذلك بعد نتائجهما المميزة في دوري أبطال آسيا 2023-2024، إذ صعد العين من المركز 216 إلى المركز 213، وقفز الشارقة من المركز 320 إلى المركز 225.

وشهد التصنيف الجديد محافظة مانشستر سيتي الإنجليزي على صدارته قائمة أفضل أندية العالم، تلاه ريال مدريد في المركز الثاني، بينما تقدم الأهلي المصري من المركز الخامس إلى الثالث، وتراجع إنتر ميلان الإيطالي من المركز الثالث إلى الرابع، وتقدم بالميراس البرازيلي من الثامن إلى الخامس.

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