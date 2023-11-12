شباب الأهلي يستضيف كلباء ودياً غداً

المصدر: متابعة – محمد فضل

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يستضيف شباب الأهلي فريق اتحاد كلباء في الرابعة و50 دقيقة باستاد راشد في مباراة ودية تأتي في إطار إعداد الفريقين لمباريات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين؛ إذ يستقبل «فرسان دبي» فريق العين في دبي في مباراة قمة، بينما يلاقي «النمور» فريق النصر بملعب كلباء.

وكان شباب الأهلي حقق الفوز على كلباء ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري بنتيجة 3-1 قبل توقف الدوري.

وأكد عبدالسلام محمد، مدافع كلباء، أن فترة توقف الدوري فرصة جيدة لتصحيح الأخطاء، مشيراً إلى أن الجهاز الفني قادر على تجاوز الهزيمة الأخيرة أمام شباب الأهلي بالجولة السابعة من الدوري، متمنياً أن يكون التعويض في مباراة النصر بالجولة المقبلة.

على صعيد آخر ناقش مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي كلباء في اجتماعه برئاسة محمد اليماحي ملف أعمال الصيانة بالنادي وتوفير كل الإمكانات للفريق الأول لكرة القدم، والرديف، لتحقيق الأهداف المطلوبة في دوري المحترفين، وتم التطرق إلى ملف المراحل السنية ومدرسة الكرة؛ بهدف منح فرق المراحل المزيد من الاهتمام والرعاية.

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