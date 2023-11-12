منتخب الإمارات الأولمبي يواجه طاجيكستان وديا الثلاثاء المقبل

المصدر: وام

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يخوض منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم مباراة ودية أمام منتخب طاجيكستان، بعد غد الثلاثاء على استاد نادي الحمرية، ضمن استعداداته لكأس آسيا "قطر 2024".

ويؤدي المنتخب الأولمبي تدريباته اليومية في معسكره الداخلي الحالي بإمارة عجمان تحت قيادة المدرب الإسباني دينيس سيلفا، وبمشاركة 26 لاعبا هم:

أحمد محمود، مبارك بني زامة، أحمد فوزي، عبدالله العطاس (الجزيرة) عبدالله الرئيسي (عجمان) فهد بدر (الإمارات) عبدالله الحمادي (يونايتد) منصور الشامسي (العين) علي عبدالعزيز، عبدالله عباس، مايد الطنيجي (النصر) عبدالله أحمد، منصور المنهالي، راشد عصام (الوحدة) خميس المنصوري (بني ياس) حمدان حميد (شباب الأهلي) حمدان العامري، محمد المازمي، سلطان البدواوي، خالد الأصبحي (حتا) حمد المقبالي، محمد سالم (الفجيرة) ياسر حسن، وليد المحرزي (اتحاد كلباء) خالد توحيد، ضاري فهد (الشارقة).

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