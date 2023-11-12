بني ياس يتفوق على الظفرة ودياً

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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فاز بني ياس على الظفرة بهدف في مباراة ودية أول من أمس بأبوظبي، ضمن تحضيرات بني ياس خلال فترة التوقف الدولي الحالية وسجل حمدان المهري هدف المباراة الوحيد، وغاب عن تشكيلة «السماوي»، الألباني تاولانت سيفيري والمالي يوسف نياكاتي لانضمامهما لمنتخبي بلديهما، وحرص السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب الفريق على منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين خلال المباراة للوقوف على مستوياتهم وتجهيز جميع العناصر لاستئناف الدوري. ويلتقي بني ياس مع حتا على ملعب الأخير 25 الجاري في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين.

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