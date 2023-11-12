«النواخذة» والجزيرة الحمراء إلى نصف نهائي «تمهيدي الكأس الغالية»

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

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صعد دبا الفجيرة والجزيرة الحمراء أمس إلى نصف نهائي التصفيات التمهيدية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وتغلب «النواخذة» على العروبة 4 - 0 في ديربي الفجيرة، سجل الأهداف واندرسون مورا «هدفين» وبيدرو هنريكي ومحمد المربوعي، وهي الهزيمة الأولى للعروبة متصدر دوري الدرجة الأولى في مسابقات الموسم الحالي.

وفاز الجزيرة الحمراء على الذيد 3 - 0، وأحرز الثلاثية سبيل المدني، لاعب الذيد بالخطأ في مرمى فريقه «نيران صديقة»، وهنريك وفينغلو، ويلعب اليوم بالتصفيات دبا الحصن مع سيتي والعربي مع غلف اف سي.

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