بينتو يضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة «الأبيض»

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

يضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي باولو بينتو اللمسات الأخيرة على تشكيلة «الأبيض» خلال تدريبات المنتخب، التي تقام على ملعب الوصل، استعداداً لمواجهة نيبال يوم الخميس المقبل على استاد آل مكتوم في الجولة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات المونديال وكأس آسيا.

ويركز الجهاز الفني على طريقة اللعب التي سيخوض بها المنتخب اللقاء، والتي تعتمد على تأمين الشق الدفاعي، ويوجد شبه استقرار على عناصر خط الدفاع في ضوء التجارب الودية الماضية، من خلال الاعتماد على عبدالله إدريس وخالد الهاشمي وخليفة الحمادي وخالد الظنحاني، مع السيطرة على وسط الملعب، الذي يعتبر رمانة الميزان في أداء المنتخب، وتبدو فرص عبدالله رمضان ويحيى نادر وطحنون الزعابي للمشاركة بالمباراة كبيرة مع وجود علي سالمين، الذي يؤدي بشكل جيد خلال التدريبات الماضية، وبالإضافة إلى تعزيز القدرة الهجومية بشكل جيد من خلال الثلاثي ليما وكايو ويحيى الغساني، مع وضع علي مبخوت وعلي صالح في دائرة الاهتمام، وخلال التدريبات سوف تتضح الصورة أكبر للعناصر التي ستشارك في الهجوم.

ويعتمد الجهاز الفني على الكرات العرضية والرأسية والثابتة، والكرات السريعة التي من شأنها إرباك المنافس، في ظل التكتل الدفاعي المتوقع لفريق نيبال، كما يهتم باولو بينتو، المدير الفني، باللمسة الهجومية الأخيرة لترجمة الفرص إلى أهداف، مع الاعتماد على الكرات الثابتة، مستغلاً المهارة الفردية للاعبين في ترجمتها إلى أهداف، كما حدث في مباراة لبنان الودية الأخيرة، التي استفاد منها الجهاز الفني بشكل كبير في ظل اعتماد المنتخب اللبناني على التكتل الدفاعي واللعب على الهجمات المرتدة.

جاهزية

وأكد ياسر سالم، مدير المنتخب، جاهزية «الأبيض» لخوض مباراته المرتقبة أمام منتخب نيبال، لافتاً إلى أن كل الظروف باتت مهيأة للمنتخب من أجل الظهور القوي والمشرف، معتبراً أنه رغم فارق الإمكانات والمستوى الفني بين المنتخبين فإن بداية المنتخب في التصفيات لا بد أن تكون على قدر التحدي.

وأشار إلى أن المنتخب يتعامل مع مباراة نيبال وكل مباريات التصفيات بجدية، وقال: بينتو لديه معلومات كاملة عن كل منتخبات المجموعة، حيث إن لديه فريق عمل يتابع مباريات هذه المنتخبات، مشدداً على أن «الأبيض» سيتعامل مع كل مباراة في التصفيات بالقطعة، وأن التركيز حالياً على مباراة نيبال.

وأضاف: لاعبو المنتخب يواصلون تدريباتهم اليومية خلال المعسكر بجدية وانضباط وروح معنوية عالية، حيث إن تدريبات المنتخب ستتواصل يومياً بملعب الوصل في الفترة المسائية حتى موعد المباراة، وسيكون هناك في بعض الأحيان مران صباحي، إضافة إلى تدريبات في صالة الجيم.

وأشار مدير المنتخب إلى أن إعداد المنتخب يسير وفقاً للخطة والبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو.

وعن أبرز الأمور التي يركز عليها مدرب المنتخب حالياً، قال: المنتخب يركز أكثر على الانسجام بين اللاعبين، وعلى المجموعة وليس على الأفراد، بجانب توصيل فكره التدريبي للاعبين بسلاسة. وأكد ياسر سالم أن أغلب اللاعبين المختارين في القائمة شاركوا في المباريات الودية التي خاضها المنتخب مؤخراً، فضلاً عن أن أغلبهم يلعبون في أندية كبيرة، ومعظمهم تدرج من منتخبات الشباب إلى الأول، وهذا الأمر يجعلهم يلعبون للمنتخب الأول وهم في أتم الجاهزية الفنية.

لقاء البحرين

وكشف مدير المنتخب أنه بعد الانتهاء من مباراة نيبال سيبدأ في التحضير لمباراة البحرين المقررة 21 الجاري، مشيراً إلى أن المنتخب سيغادر إلى البحرين 19 الجاري، وسيكون هناك تدريب صباحي للمنتخب في يوم السفر. وشدد مدير المنتخب على أهمية الدور الكبير الذي يقوم به الجمهور في مساندة المنتخب خلال مشوار التصفيات، واعتبره الداعم الأول للمنتخب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز