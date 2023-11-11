العروبة و«النواخذة» ديربي جديد بتمهيدي الكأس الغالية اليوم

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تنطلق في الرابعة و40 دقيقة، عصر اليوم، مواجهات الدور الثاني من التصفيات التمهيدية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم لأندية الدرجة الأولى بإقامة مباراتين، ويحل العروبة متصدر دوري الدرجة الأولى «الهواة» ضيفاً على دبا الفجيرة «النواخذة» في ديربي جديد، بينما يلاقي الجزيرة الحمراء فريق الذيد.

والتقى العروبة ودبا الفجيرة قبل أيام بدوري «الأولى»، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وكان العروبة وصل لهذه المرحلة من تمهيدي الكأس الغالية، بعد تخطيه الظفرة في الدور التمهيدي الأول بعد التمديد بنتيجة 3 - 2، فيما فاز «النواخذة» على الفجيرة بهدف.

وفي اللقاء الثاني ستكون مباراة الجزيرة الحمراء والذيد بنكهة تدريب محلية.

ويستقبل الجزيرة الحمراء «المتطور» مع مدربه عيد باروت فريق الذيد، الذي يشرف عليه جمال الحساني، وفاز الجزيرة الحمراء على مسافي، والذيد على مصفوت في الدور التمهيدي الأول. وتستكمل التصفيات التمهيدية غداً بمباراتين، ويستقبل دبا الحصن ضيفه سيتي في الساحل الشرقي، ويستضيف العربي فريق غلف اف سي بطموح مداواة جراح هزائمه في الدوري وكان «الحصن» تخطى الرمس بنتيجة 3 ـ 0 في المرحلة الأولى من الدور التمهيدي، فيما تغلب سيتي بركلات الترجيح على يونايتد بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2 ـ 2.

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