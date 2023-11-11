هادف سيف: ثقتنا في لاعبي الصقور ثابتة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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أكد هادف سيف مدير الصقور، تجاوز فريقه للخسارة التي تعرض لها أمام حتا في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين 2 - 4، والتركيز على بقية مشوار الموسم، من أجل العودة إلى الانتصارات وحصد النقاط، ذاكراً أن الخسارة لم تزعزع ثقتهم الثابتة في اللاعبين، لأنها واردة في كرة القدم.

وقال سيف في حديث مع «البيان»، إنهم كانوا يأملون في تحقيق الفوز على حتا، وإسعاد الجماهير، مع إضافة 3 نقاط جديدة إلى رصيد الفريق، وأضاف: لكن الخسارة حدثت، وانتهت، وهي جزء من نتائج كرة القدم، لذلك، ركزنا على كيفية الاستفادة من الأخطاء التي حدثت في اللقاء، حتى لا تتكرر مستقبلاً، وفي رأيي أن الجهاز الفني قام بعمل جيد في الأيام الماضية لتصحيح الأخطاء، وعودة الفريق إلى مساره الصحيح، حالياً الأوضاع جيدة، والفريق يتدرب بمعنويات عالية، وبدعم كبير من إدارة النادي والجماهير.

وأكد سيف أن ثقة الإدارة والجهاز الفني في اللاعبين ثابتة ولن تتغير، مشيراً إلى أن لاعبيه قدموا مستويات جيدة في المباريات السابقة، وأكدوا أنهم على قدر التحدي، وأضاف: لا يمكن أن تغير نتيجة مباراة واحدة من ثقتنا في اللاعبين، والتي كانت واضحة منذ بداية الموسم، بالمحافظة على مجموعة كبيرة منهم، لذلك نحن من أقل الفرق التي أبرمت صفقات جديدة، ونؤكد أن ثقتنا بلا حدود في القدامى والجدد، ولدينا قناعة تامة بأنهم قادرون على تحقيق أفضل النتائج، والمحافظة على بقاء الفريق ضمن منظومة المحترفين.

تباين

وعلّق هادف سيف على فترة توقف الدوري الحالية، وقال إن التوقف المتكرر ليس من مصلحة المنافسة، لأن الاستمرارية ترفع من المستوى، وأضاف: بطبيعة الحال التوقف لأجل المنتخب هو الأهم، أما بالنسبة للفرق، فإن نتيجة المباراة التي سبقت التوقف، هي التي تحدد إن كان من مصلحة النادي أم ضده، الفريق الفائز يتأثر سلباً بالتوقف، بينما الخاسر يستفيد منها، لأنه يستطيع العودة بشكل أقوى وبمستوى أفضل، بالنسبة لنا، التوقف إيجابي، ومنحنا فرصة لإعادة ترتيب صفوفنا، حتى ندخل مباراتنا المقبلة أمام الوحدة في الجولة الثامنة بكامل الجاهزية.

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