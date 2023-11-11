هداف الدوري.. 5 نجوم يتنافسون على الحذاء الذهبي

المصدر: دبي - العوضي النمر

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صراع المنافسة على لقب بطولة دوري أدنوك للمحترفين، لم يقتصر على الفرق المتنافسة وحسب، وإنما امتد إلى لقب هداف الدوري، حيث يوجد صراع قوي ومنافسة محتدمة وقوية بين اللاعبين لنيل لقب الهداف، الذي يتربع عليه في آخر موسمين لاعب العين لابا كودجو، بوجود أكثر من لاعب في تلك القائمة هذا الموسم، ما أسفر عن تسجيل 173 هدفاً بنهاية الجولة السابعة، في إشارة إلى القوة الهجومية التي يتمتع بها الدوري.

ورغم تصدر لابا كودجو القائمة بتسجيله 6 أهداف، فإن فارق الهدف بينه وبين الرباعي أصحاب المركز الثاني، يزيد من الترقب لحسم لقب الهداف في النهاية، حيث سجل كل من وليد أزارو لاعب عجمان، علي مبخوت لاعب الجزيرة، فابيو ليما لاعب الوصل، وكايو لوكاس لاعب الشارقة 5 أهداف، وضعتهم في مركز الوصافة خلف لابا المتصدر.

تحدي أزارو

ومن خلال قائمة المنافسين على لقب الهداف، برزت أسماء تدخل المنافسة بقوة، مثل وليد أزارو، رغم أنه يشارك بصفوف فريق عجمان، صاحب الترتيب الأخير في جدول الترتيب، حيث أثبت اللاعب جدارته بالوجود في قلب المنافسة على لقب الهداف، حيث يتمتع بموهبة جيدة، ليفرض نفسه بين الأسماء الرنانة.

قائمة المتنافسين

ويعتبر لابا كودجو ، صاحب صدارة الهدافين، من المهاجمين المؤثرين مع فرقهم، حيث شارك في 7 مباريات كأساسي، واستبدل في مباراتين ، بإجمالي عدد دقائق وصل لـ 595، سجل خلالها 6 أهداف، جميعها من داخل منطقة الجزاء، ومرر 64 تمريرة صحيحة، منها 47 في ملعب المنافس، و7 تمريرات مؤثرة، كما سدد 13 تسديدة على المرمى.

كما يعتبر لاعب الجزيرة علي مبخوت، من أقوى المنافسين على اللقب، وهو اللاعب الوطني الذي ينافس على لقب الهداف بقوة خلال المواسم الماضية، وظهر مبخوت في 6 مباريات من 7 مع فريقه، بإجمالي عدد دقائق وصل لـ 509، سجل 5 أهداف، وصنع هدفاً، عمل 98 تمريرة صحيحة، منها 76 في ملعب المنافس، و6 تمريرات مؤثرة، وسدد 10 كرات على المرمى.

فيما يظهر فابيو ليما بمستوى متميز هذا الموسم، مع فريقه الوصل، فقد لعب ليما 7 مباريات مع الوصل، بإجمالي 624 دقيقة، سجل 5 أهداف وصنع هدفاً، وسدد 7 تسديدات على المرمى، فيما قام بعمل 248 تمريرة صحيحة، منها 185 في ملعب المنافس، و12 تمريرة مؤثرة.

ويدخل في الصراع للمرة الأولى لاعب عجمان وليد أزارو، بعد تسجيله 5 أهداف، وشارك مهاجم عجمان في 6 مباريات من أصل 7، بإجمالي عدد دقائق 537، وصنع هدفاً وحيداً، فيما سدد 9 كرات على المرمى، وقام بعمل 78 تمريرة صحيحة، منها 52 في ملعب المنافس، و8 مؤثرة. ويظهر كايو لوكاس بمستوى طيب مع فريقه الشارقة، حيث ظهر كايو لوكاس في 6 مباريات مع الشارقة، بإجمالي عدد دقائق 502، سجل 5 أهداف، و10 تسديدات على المرمى، ومرر 214 تمريرة صحيحة، منها 169 في ملعب المنافس، و16 مؤثرة.

قوة هجومية

وعن صراع الهدافين، قال محمد الكوس لاعب المنتخب الوطني ونادي النصر السابق، تعدد المنافسة بين اللاعبين علي لقب الهداف، ظاهرة صحية، تصب في صالح المسابقة، وتعزز من القوة الهجومية لها، ويكفي القول إنه خلال سبع جولات فقط من الدوري، تم تسجيل 173 هدفاً، ما يثبت أن لدينا قوة هجومية قوية، تخدم المسابقة بشكل جيد، وتسهم في جذب الجماهير للمدرجات، ولعل تنافس أكثر من لاعب على لقب الهداف، يعزز من تلك القوة الهجومية خلال الجولات المقبلة.

وأبدى محمد الكوس سعادته بوجود اللاعب علي مبخوت ضمن قائمة المنافسين على لقب الهداف، ما يثبت أن لدينا لاعبين أكفاء بإمكانات فنية عالية، قادر على التنافس القوي مع أبرز اللاعبين الأجانب، مثل لابا كودجو صاحب الإمكانات العالية، ومثل هؤلاء اللاعبين يعتبرون قدوة طيب للأجيال الجديدة من لاعبي المراحل السنية، ونحن بحاجة إلى تلك النوعية من اللاعبين الأكفاء الطموحين، حتى يتطور مستوى الدوري أكثر خلال السنوات المقبلة، ويتطور أيضاً الأداء الدفاعي، بعد أن يكتسب المدافعون خبرة من هؤلاء الموهوبين.

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