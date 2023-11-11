50 % ارتفاع البطاقات الحمراء

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت الجولات السبع الأولى من دوري أدنوك للمحترفين الموسم الحالي 2023 - 2024 ارتفاعاً في معدل البطاقات الحمراء مقارنة بالفترة نفسها الموسم الماضي 2022 - 2023 بـ 50 % وهو معدل مرتفع عطفاً على عدد المباريات التي أقيمت في المسابقة.

وفي 49 مباراة أقيمت في الدوري قبل فترة التوقف الدولي الحالية، أشهر حكام دورينا البطاقة الحمراء 18 مرة في وجه اللاعبين، بزيادة 6 بطاقات حمراء على الجولات السبع الأولى الموسم الماضي الذي شهد 12 بطاقة حمراء في عدد المباريات نفسها، فيما كان مجمل عدد البطاقات الحمراء في الموسم الماضي بالكامل 46 بطاقة.

ووفقاً لإحصاءات رابطة المحترفين الإماراتية، شهدت 6 جولات من الـ7 التي أقيمت منذ بداية الموسم في الدوري حالات طرد في 14 مباراة، باستثناء الجولة الثانية التي خرجت نظيفة من دون أي حالة طرد للاعبين، إذ بدأ الدوري بحالتي طرد فقط في أول 3 جولات بواقع بطاقة حمراء واحدة في الجولة الأولى في مباراة عجمان وشباب الأهلي، ومثلها في الجولة الثالثة في مباراة البطائح وشباب الأهلي.

وتعد الجولات الرابعة والخامسة والسادسة الأكثر في حالات الطرد، فأشهر فيها الحكام البطاقة الحمراء 4 مرات في كل جولة، بينما تعد مباراتا خورفكان والوصل ضمن الجولة الرابعة والوحدة واتحاد كلباء في الجولة السادسة الأبرز بعدما شهدتا حالتي طرد في كل مباراة، إذ لعب خورفكان بتسعة لاعبين في مواجهة الإمبراطور التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، كما لعب اتحاد كلباء بتسعة لاعبين في مباراته أمام الوحدة في الجولة السادسة التي انتهت بفوز الوحدة بهدفين مقابل هدف.

وبعكس الموسم الماضي الذي لم تشهد فيه الجولات الأولى من الدوري حالتي طرد، وخرجت جولتان من دون أي بطاقة حمراء.

تصدر

وتعد أندية شباب الأهلي والعين وخورفكان الأكثر حصولاً على البطاقات الحمراء، بحصول كل منها على 3 بطاقات، فيما حصلت أندية البطائح والوحدة واتحاد كلباء وحتا على بطاقتين، وبطاقة حمراء واحدة لكل من الوصل وعجمان، بينما خرجت أندية النصر والجزيرة والإمارات وبني ياس والشارقة بسجل نظيف من الطرد.

وتعرض ثلاثي العين كوامي وبندر الأحبابي وجوناثاس للطرد في مواجهات «الزعيم» مع الشارقة والنصر والإمارات، وحصل ثلاثي شباب الأهلي سالمين خميس وبوغدان بلانيتش ولوكا على البطاقة الحمراء في مباريات «الفرسان» ضد عجمان والبطائح والنصر.

وأكد مسلم أحمد الحكم الدولي السابق، وخبير التحكيم، أن ارتفاع حالات الطرد لا علاقة له بمستوى التحكيم، أو الاستعانة بحكام أجانب في بعض المباريات، لافتاً إلى أن الحكام الأجانب عادة لا يشهرون البطاقات بكثرة في المباريات التي يديرونها.

وأشار إلى أن أغلب البطاقات الحمراء في الجولات الماضية صحيحة، وأسبابها تدخلات قوية نتيجة التحام بتهور من اللاعبين، مبيناً أن القرارات الإدارية وخاصة حالات الطرد تتدخل فيها تقنية حكم الفيديو المساعد التي تسهم في التصحيح ومساعدة حكم المباراة في حالة خطأ يستوجب البطاقة الحمراء، مشيراً إلى أنه لا يجب المقارنة بين عدد البطاقات الحمراء في الموسم الحالي ومثيلاتها في عدد الجولات نفسه في الموسم الماضي لأن لكل مباراة ظروفها ومعطياتها، و18 بطاقة حمراء في 49 مباراة قد لا تكون بالعدد الكبير الذي يدعو للقلق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز