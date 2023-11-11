جواو فيكتور: إصاباتي المتكررة سوء حظ

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أكد البرازيلي جواو فيكتور الظهير الأيسر لنادي بني ياس، أن لعنة الإصابات المتكررة التي لاحقته في أوقات كثيرة مع السماوي، أمر «خارج عن إرادتي»، مشيراً إلى أنه تعافى بشكل تام من الإصابة العضلية الأخيرة التي عانى منها، وغاب بسببها عن 3 مباريات في الدوري منذ بداية الموسم الحالي.

وعاد فيكتور للمشاركة مع الفريق في مباراته الأخيرة أمام خورفكان، في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، عقب غيابه عن مواجهات الإمارات والوحدة والشارقة بداعي الإصابة، إذ داهمت اللاعب الإصابة أكثر من مرة خلال المواسم الماضية، منذ انضمامه إلى قلعة السماوي عام 2019.

وقال لـ «البيان»: «الإصابات واردة، وهي جزء من كرة القدم، وفي بعض الأحيان يتعرض أي لاعب لسوء حظ مع الإصابات المتكررة، وهي أمر خارج عن إرادة اللاعب».

حزن

وأضاف: «بالطبع أشعر بالحزن الشديد بسبب غيابي عن المشاركة مع بني ياس، بسبب الإصابة، لأنها تبعدني عن الملاعب، وأريد بكل تأكيد الوجود باستمرار، واللعب مع الفريق لمساعدته على تحقيق الفوز، أعلم أن هناك من يتحدث عن تعرضي للإصابة أكثر من مرة، ولكني الآن أصبحت في حالة جيدة، وسعيد للعودة للمشاركة في المباريات، وأتمنى استكمال الموسم حتى نهايته بحالة جيدة».

وعن الفوز الأخير الذي حققه بني ياس على خورفكان، في ختام الجولة السابعة من الدوري، قال: «نجحنا في تجاوز الخسارة الثقيلة بخماسية أمام الشارقة في الجولة الماضية، وحققنا فوزاً مهماً على خورفكان، الفريق قدم أداء جيداً، وكان لدينا رغبة قوية في الظهور بشكل مختلف عن مواجهة الشارقة، التي لم نكن خلالها في أفضل حالاتنا، وظهر الفريق بوجهه غير الحقيقي».

وتابع: «بالتأكيد أهمية الفوز تكمن من أنه حدث قبل التوقف الدولي، ما يعيد الثقة والروح المعنوية للفريق بعد خسارة الشارقة، وحصلنا على 3 نقاط مهمة، ساعدت الفريق على تحسين مركزه في ترتيب الدوري، بعد الوصول للنقطة العاشرة، والفارق بيننا وبين صاحب المركز الرابع 3 نقاط فقط، ما يعزز من حظوظ السماوي في التقدم لمراكز المقدمة في الجولات المقبلة».

أداء

وأكد جواو فيكتور أن بني ياس يسير بشكل جيد، وقدمنا أداء قوياً في كل المباريات، باستثناء مباراة الشارقة، حيث ظهرنا نداً قوياً، رغم الخسارة في مواجهتي العين والوصل، وحققنا فوزاً مستحقاً في 3 مباريات، على حساب النصر والوحدة وخورفكان، وخرجنا بركلات الجزاء الترجيحية من الجزيرة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، الفريق قادر على التطور، وفترة التوقف فرصة أمام الجهاز الفني لعلاج وتصحيح السلبيات والأخطاء.

وعن واقعة طرد محمد إسماعيل الجنيبي لاعب خورفكان بعد تدخله معه، أوضح أنه فوجئ به يدفعه في وجهه عقب إحدى الكرات المشتركة، ولكنها أمر طبيعي يحدث خلال المباريات، نتيجة العصبية، ومجرد «نرفزة ملعب».

عودة

وانضم جواو فيكتور «23 عاماً» إلى صفوف بني ياس عام 2019 في فئة المقيمين، قادماً من نادي كرويزرو البرازيلي، وخاض مع الفريق 4 مباريات الموسم الحالي في الدوري، ومباراتين في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل خلالهما هدفاً، هو الأول له منذ انضمامه للفريق، قبل تعرضه للإصابة والعودة مجدداً، علماً بأنه شارك في 62 مباراة مع السماوي في دوري المحترفين، على مدار 5 مواسم، وجدد النادي عقده العام الماضي، ولمدة 3 سنوات حتى 2025.

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