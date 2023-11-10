مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم: الانطلاقة الأولى الرسمية مهمة للتأكيد على عودة الثقة

المصدر: وام

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أكد البرتغالي باولو بينتو، مدرب منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم، أنه يسعى لإعادة ثقة الجماهير في المنتخب من خلال مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في الظهور الرسمي الأول تحت قيادته.

ويبدأ منتخب الإمارات المرحلة الثانية من مشوار التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بلقاء منتخبي نيبال والبحرين يومي 16 و21 نوفمبر الحالي.

وأدى منتخب الإمارات مساء اليوم ، تدريباته بصفوف مكتملة، على استاد نادي الوصل بزعبيل، بعد انضمام لاعبي فريق العين والشارقة، عقب انتهائهم من خوض مباريات فريقيهما في دوري أبطال آسيا.

وقال بينتو في تصريحات له "تكتسب مباراة نيبال أهمية خاصة لأنها الأولى في مشوار التصفيات وتقام على ملعبنا، والتدريب الأول الذي نخوضه بصفوف مكتملة بعد مباريات دوري أبطال آسيا، أشعر بالرضا من التزام اللاعبين فيه وسعيهم الجاد لتحقيق النقاط الثلاث في الانطلاقة الأولى".

وأضاف " هدفنا يكمن في إعادة الثقة وإيمان الجماهير بالمنتخب من خلال مواصلة النتائج الإيجابية، نطالب الجماهير بالتواجد خلف المنتخب، لأن وجودهم مهم لتحفيز اللاعبين على الأداء بشكل أفضل".

وقال " زيادة عدد البطاقات المؤهلة إلى كأس العالم لا تعني سهولة المهمة، لأن جميع المنتخبات لديها نفس الطموح، ولكن لدينا الرغبة والعزيمة من أجل القتال على حظوظنا للتأهل".

وأكد بينتو أن اللاعبين اتيحت لهم الفرصة لتفهم فكره والتأقلم مع أسلوبه، وقال " خضنا عدة معسكرات ومباريات الفترة الماضية، الأمور تسير بشكل جيد وهناك العديد من الجوانب التي نعمل على تطويرها، والبداية مع المنتخب طيبة حتى الآن".

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