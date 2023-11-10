ليوناردو ليما: النصر لم يحصل على لاعب بمثل قدراتي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد البرازيلي ليوناردو ليما أن النصر فريقه السابق لم يحصل على لاعب له مثل قدراته ومهاراته منذ رحيله عنه رسمياً في 2016، وأن تجربته مع «العميد» كانت الأفضل في مسيرته الاحترافية، رغم أنه لعب في 15 نادياً في 4 دوريات مختلفة هي البرازيل والبرتغال وبلغاريا والإمارات.

وأكد ليما أنه يعتبر نفسه أفضل من لعب في مركز الوسط في تشكيلة النصر خلال العقد الأخير، وأنه ما زال يشعر بألم للطريقة التي غادر بها الفريق بسبب المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش الذي لم يكن حينها مقتنعاً به، رغم أنه لعب دوراً بارزاً في عودة النصر إلى منصات التتويج عندما قاده للفوز بلقب الأندية الخليجية في 2013، وقال ليما: بعد كل هذه السنوات لم أجد سبباً وراء استبعادي رغم أني كنت نجم الفريق حينها وكان يوفانوفيتش يعتمد علي بشكل كلي في موسمه الأول معنا، ولن أسامحه على قراره .

حضور

جاءت تصريحات ليما لـ«البيان» خلال حضوره مباراة النصر والبطائح، باستاد آل مكتوم، إلى جانب زميله السابق مواطنه كاريكا والمدرب الإيطالي والتر زينغا. وانتقل ليما إلى النصر في 2010 قادماً من ساوباولو البرازيلي ولعب بشكل أساسي في الفريق حتى 2014 قبل أن تقرر إدارة النصرإعارته إلى الشارقة بموافقة المدرب السابق يوفانوفيتش الذي كان يرى أن ليما لا يخدم طريقة لعبه. وعن فشله في استثمار فرصة الانتقال إلى الشارقة للرد على يوفانوفيتش، قال ليما: هناك عوامل عدة أثرت سلباً على أدائي، منها الإصابة والحالة المعنوية بسبب خروجه من النصر، إذ كان أحد أعمدة الفريق وقتها كما أن تجربتي مع الشارقة كانت سيئة، لم أكن أرغب في الخروج من النصر لكن استجبت لقرار المدرب.

ولعب ليما خلال مسيرته الاحترافية لأندية برازيلية عدة منها فاسكو دي غاما، سانتوس، غريميو، فلامينغو، بالميراس، ساوباولو وسانتا كروز، كما لعب في الدوري البرتغالي لناديي ماريتيمو وبورتو، بجانب سيسكا صوفيا البلغاري.

متابعة

وأكد ليما أنه لا يزال يتابع أخبار النصر ومبارياته بشكل مستمر بالرغم من فارق التوقيت بين الإمارات والولايات المتحدة التي يقيم فيها، لكنه لا يتردد في زيارة النادي عندما يتواجد في دبي، وقال: النصر أكثر من مجرد نادٍ بالنسبة لي، أكن له الكثير من الحب والاحترام وتربطني علاقة قوية بجمهوره، وقضيت به أجمل مراحل مسيرتي، ولدي العديد من الذكريات الرائعة.

وأضاف: عشت في دبي 6 سنوات، وأصبحت جزءاً مهماً في حياتي، وأحرص على زيارتها كلما سنحت لي الفرصة، إنها مدينة رائعة وجاذبة في كل الأوقات. وكشف ليما أن مواجهة الديربي مع الوصل كانت أكثر المباريات التي استمتع باللعب فيها في ظل مكانتها لدى الجماهير مشيراً إلى أنه لا ينسى المباراة التي فاز فيها النصر 6 – 1 عندما سجل هدفاً وساهم بـ 4 تمريرات حاسمة.

وأشار ليما إلى أنه يدين بالجميل إلى مدرب النصر السابق زينغا الذي ساهم في نجاحه مع الفريق، موضحاً أنه ما زال على تواصل معه عبر «إنستغرام» ويحرص على لقائه أثناء زيارته إلى دبي. وبشأن رأيه في النصر حالياً، قال: النصر نادي متميز وأحد أفضل الأندية في الإمارات ويجب أن يمتلك فريقاً متميزاً، وهو يستحق مكانة أفضل، وأتمنى له التوفيق دائماً واستعادة مكانته السابقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز