الوحدة يقيل موسيماني ويعيد بويتنويغ مدرباً للفريق

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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استقرت إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة على رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد مرور 7 جولات من عمر الدوري.

وعلمت «البيان» أن قرار الانفصال بين «العنابي» وموسيماني جاء على خلفية النتائج المخيبة والأداء غير المقنع الذي قدمه الفريق منذ بداية الموسم، وذلك على الرغم من عودة الفريق إلى المنافسة على مراكز المقدمة في الدوري بفارق 5 نقاط عن الوصل المتصدر، إلا أن فوزه في عدد من المباريات جاء بصعوبة بالغة.

وأكدت مصادر أن إدارة شركة الكرة قررت تعيين الهولندي آرنو بويتنويغ، مدرب فريق الرديف، مدرباً للفريق الأول بديلاً لموسيماني، زتتجه النية إلى استمرارالهولندي حتى نهاية الموسم، ويعود بويتنويغ لقيادة الفريق لولاية ثانية بعدما قاد الفريق في الموسم الماضي خلفاً للإسباني مانويل خيمينيز، واستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم، وينتظر أن يقود بويتنويغ تدريبات الوحدة اعتباراً من اليوم.

وانضم موسيماني إلى قائمة المدربين المقالين من أندية المحترفين في الموسم الحالي، ليصبح الضحية السابعة بعد 7 جولات، إذ توالت إقالة المدربين خلال الأيام القليلة الماضية، في ظاهرة متكررة على مدار سنوات طويلة، حيث ضمت قائمة المدربين خلال الموسم الحالي الصربي زيلكو ماركوف «حتا»، والمدرب الوطني محمد جالبوت «الإمارات»، وعبدالعزيز العنبري «خورفكان»، وكايو زاناردي «عجمان»، وغوران «النصر»، شرودر «العين».

وانتهت مهمة موسيماني مع الوحدة سريعاً رغم حالة التفاؤل التي صاحبت التعاقد معه عقب نهاية الموسم الماضي، عطفاً على النجاحات التي حققها مع أندية كبيرة، مثل الأهلي المصري، وصنداونز الجنوب أفريقي، والأهلي السعودي، وحصوله على العديد من البطولات المحلية والقارية خلال السنوات الماضية، أبرزها دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقي 3 مرات، وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين مع الأهلي المصري.

وقاد موسيماني الوحدة في 14 مباراة ، حقق خلالها الفوز في 8 مباريات، وخسر 6، وقاد الفريق إلى دور الـ16 من البطولة العربية، وخرج أمام الشباب السعودي بركلات الجزاء الترجيحية، وخاض 7 مباريات في الدوري، وفاز على الجزيرة وحتا واتحاد كلباء وعجمان، وخسر من البطائح وشباب الأهلي وبني ياس، كما لعب 3 مباريات في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فاز خلالها على الإمارات في مباراتين، وخسر في ذهاب ربع النهائي أمام الجزيرة.

ورغم فوز الوحدة في آخر مباراتين على اتحاد كلباء وعجمان إلا أن الفريق لم يكن مقنعاً، وجاء الفوز بأداء باهت وبصعوبة بالغة، وهو أحد الأسباب التي دفعت الوحدة لقرار الاستغناء عن موسيماني، إضافة إلى أخطاء في قراءة المباريات والتبديلات، وتوظيف اللاعبين، والعقم التهديفي فضلاً عن شكوى اللاعبين من الأحمال التدريبية الزائدة، وواجه المدرب انتقادات عدة لعدم وجود أسلوب وهوية واضحة للفريق.

أما بويتنويغ الذي يعود للمرة الثانية فقد شهدت فترته السابقة مع «العنابي» نجاحاً نسبياً، وقاده في 11 مباراة لم يتعرض خلالها للهزيمة، وحقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 4 مواجهات.

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