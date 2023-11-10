بينتو: «الأبيض» يملك العزيمة وسيقاتل للتأهل للمونديال

المصدر: دبي - العوضي النمر

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خاض منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، تدريباً مفتوحاً أمس، أمام الجماهير ووسائل الإعلام باستاد زعبيل في دبي، بصفوف مكتملة، بعد انضمام لاعبي العين والشارقة، عقب مشاركتهم مع فريقيهما في دوري أبطال آسيا، وحضر المران عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وحرص أعضاء منتخب الشباب على حضور بداية المران، والتقاط صور تذكارية جماعية، كنوع من الدعم المعنوي لـ «الأبيض» بطموح الظهور المتميز خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026.

وجاءت الأجواء حماسية، مع حضور عدد من الجماهير في المدرجات لتحفيز اللاعبين ثم انطلقت التحضيرات بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، الذي يركز في الوقت الحالي على رفع الانسجام والتجانس بين اللاعبين، تمهيداً لخوض مواجهتي نيبال والبحرين يومي 16 و21 الجاري، في انطلاق مشوار منتخبنا في تصفيات كأس العالم 2026، ومن المقرر وصول منتخب نيبال إلى الدولة الأحد المقبل، ويتدرب في استاد شباب الأهلي في العوير، وتقرر سفر بعثة منتخبنا إلى البحرين 19 الجاري.

وأكد البرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب، أن هدفه إعادة ثقة الجماهير بالمنتخب، من خلال مواصلة النتائج الإيجابية، والعمل بجد من قبل المجموعة الحالية، من أجل الظهور المتميز خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال. ووجّه بينتو رسالة لمشجعي «الأبيض»، بضرورة الوجود في المدرجات في مواجهة المنتخب ونيبال المقبلة، يوم 16 الجاري باستاد آل مكتوم في نادي النصر، وأشار إلى أن وجود الجمهور عامل مهم، يجعل اللاعبين يؤدون بشكل أفضل في رحلة البحث عن بطاقة التأهل إلى المونديال، مقارنة بخوض المباريات أمام مدرجات خالية.

وقال: نعلم أن عدد البطاقات المؤهلة إلى كأس العالم ارتفع، وإذا كنا نتطلع لحصد إحدى بطاقات التأهل، فإن بقية المنتخبات تفكر بنفس الطريقة أيضاً، لسنا المفضلين بالنظر لنتائج التصفيات في المرات السابقة، لكن لدينا الرغبة والعزيمة من أجل القتال على حظوظنا للتأهل، وهو ما قلته سابقاً في أول مؤتمر لي كمدرب هنا، الفرصة قائمة وكبيرة هذه المرة، لكنها بحاجة للعمل من أجل تحقيق هدفنا.

وتابع: مباراة نيبال مهمة، لأنها الأولى في مشوار تصفيات المونديال، وتقام على ملعبنا، وتدريب الأمس هو الأول الذي نخوضه بصفوف مكتملة، بعد مباريات دوري أبطال آسيا، وأشعر بالرضا من التزام اللاعبين، وسعيهم الجاد لتحقيق الفوز على نيبال. وأكد بينتو أنه من الطبيعي في الوقت الحالي، مواصلة العمل للتأقلم مع أسلوب المنتخب، وقال: حظينا بمعسكرات تدريب مختلفة في الأشهر الماضية، وخضنا مباريات ودية، لكن هذه المرة أمامنا وقت أكبر للتحضير لخوض مباراتين وديتين، والأمور تسير بشكل جيد، ويوجد العديد من الجوانب التي نعمل على تطويرها، والأشهر الأولى مع المنتخب، كانت جيدة.

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