ميلوش وماركو.. جيران في السكن و«جدول الدوري»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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كشف الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، عن وجود علاقة قوية تجمعه مع مواطنه ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، مشيراً إلى أنهما يعتبران جيراناً في السكن بفارق 500 متر فقط بين منزليهما في دبي.

وقال ميلوش لصحيفة «سبورتال» الإلكترونية: غالباً ما التقي مع ماركو، لأننا نعيش على بُعد 500 متر، وأكن له احتراماً كبيرا ، وماركو ليس أكبر مني في العمر، لكنه أكثر خبرة، ونذهب كثيراً لتناول الغداء معاً، ونتطرق إلى كرة القدم في صربيا. وأشارت الصحيفة، إلى أن ميلوش وماركو، جارين على قمة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بعد 7 جولات، إذ يحتل الوصل، صدارة الترتيب برصيد 17 نقطة، وبفارق الأهداف عن شباب الأهلي ونوهت الصحيفة إلى حصول ميلوش، على جائزة أفضل مدرب في الدوري عن أكتوبر الماضي.

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