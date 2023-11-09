الجمعة 10 نوفمبر.. انطلاق كرنفال سباقات دبي برعاية طيران الإمارات

المصدر: وام

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تنطلق غداً الجمعة فعاليات الأمسية الافتتاحية لكرنفال سباقات دبي على المضمار العالمي "ميدان"، برعاية "طيران الإمارات"، وذلك ضمن 15 أمسية يستضيفها المضمار في الموسم الجديد، والذي يختتم بسباق "كأس دبي العالمي" في 30 مارس المقبل.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "نتقدم بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على دعم طيران الإمارات بصفتها الراعي الرسمي لكأس دبي العالمي منذ انطلاقته في عام 1996، والراعي الرئيسي لسباق سوبر ساترداي، ما عزز مكانة ناقلتنا الوطنية كأحد أبرز الداعمين العالميين لسباقات الخيل في جميع أنحاء العالم".

وأوضح: "نتطلع لبداية موسم سباقات مثير آخر، يبدأ بليلة الافتتاح على مضمار ميدان ويتوج بكأس دبي العالمي".

وكان نادي دبي لسباق الخيل أعلن مؤخرا عن الصيغة الجديدة لكرنفال سباقات دبي، ضمن مبادرة لتطوير شكل ومحتوى الحدث وتوسيع نطاقه الجغرافي ومداه الزمني، مع رفع الجوائز المالية إلى مستويات قياسية، وإضافة مكافآت تشجيعية بملايين الدولارات ضمن مبادرة هي الأولى من نوعها في المنطقة.

كما يتضمن التطوير تنظيم أمسيات حصرية ترفيهية واجتماعية لاستقطاب شرائح جديدة لمجتمع السباقات المتنامي في دبي، مع توفير اسطبلات مجانية للخيول الدولية المدعوة، وغيرها من المزايا التي تتواصل عبر 14 أمسية تتضمن أمسية سوبر ساترداي في 2 مارس برعاية طيران الإمارات أيضاً، وتختتم في 8 مارس المقبل.

وتأتي الهيكلة الجديدة للكرنفال منسجمة مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لجعل دبي مركزاً عالمياً لسباقات الخيل، بحيث يمكن للملاك والمدربين اتخاذ دبي مركزاً رئيسياً لخيولهم وفق برمجة مدروسة تمكنهم من استهداف السباقات الكبرى في دبي والدولة، والدول المجاورة التي تشهد نمواً متسارعاً في سباقاتها.

وتتميز دبي بوفرة وجودة المرافق ذات الطراز العالمي، والخبرات التراكمية لإدارة الفعاليات الكبرى، والبنية التحتية والتنظيمية المتكاملة، وخدمات الضيافة التي لا تضاهى.

ويمثل ارتباط "طيران الإمارات" برعاية الأمسية الافتتاحية، مشاركة منها في قيم الرقي والتنافسية العالمية التي تميز الكرنفال منذ انطلاقته الأولى في 2004.

وتتضمن الأمسية الافتتاحية 8 أشواط مفتوحة جميعها أمام المنافسين الدوليين، وتطلق الناقلة مسمياتها المختارة على جميع أشواط الأمسية، مثل الإمارات للشحن الجوي، الإمارات للعطلات، الإمارات سكاي واردز، الشوط الرئيسي برعاية طيران الإمارات.

وتشمل الأمسية شوطين رئيسيين بفئة هانديكاب جائزة كل منهما 210 آلاف درهم، ولا يقل الحد الأدنى لجوائز الأشواط في الأمسية وفي كل أشواط الكرنفال عن 165 ألف درهم.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل أهمية رعاية "طيران الإمارات" حفل السباقات الأول هذا الموسم على مضمار ميدان والأول أيضاً في الكرنفال.

وقال: "نتطلع لمواصلة العمل مع طيران الإمارات خلال الموسم الجديد بدءاً من هذه الأمسية الافتتاحية، ونتمنى للمشاركين المحليين والدوليين كل التوفيق والسلامة".

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