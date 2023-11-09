خلفان المسافري: طموح البطائح أكبر من البقاء

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم خلفان سيف خلفان المسافري رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم في نادي البطائح بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، على الثقة الغالية بتكليفه لرئاسة شركة الكرة في النادي، كما توجه بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على الدعم والمتابعة باستمرار، وإلى شركة الكرة في نادي الشارقة على تعاونها الدائم في استضافة مباريات وتمارين فريق البطائح على استاد خالد بن محمد، وإلى حمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح وجميع أعضاء شركة الكرة.

وأضاف المسافري في تصريحات لوسائل الإعلام، إن هدف البطائح هذا الموسم هو البقاء في دوري المحترفين لكن طموحاتهم أعلى بإحراز مراكز متقدمة في وسط جدول الترتيب عبر تحقيق أفضل النتائج، مشيراً إلى أنه بعد هدف تثبيت الأقدام سيتطلعون في الموسم المقبل إلى إحراز لقب ضمن البطولات المحلية المتاحة باستثناء مسابقة الدوري. وأشاد المسافري بحالة الاستقرار للجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني ميريل رادوي الذي أبدى ارتياحه الكبير من العمل في البطائح خلال الفترة الماضية، وأضاف: تربطنا علاقة جيدة مع المدرب رادوي، وقبل التعاقد معه كنا نعلم جيداً بأنه مدرب مميز ومتابع جيد للدوري الإماراتي بحكم علاقته مع كوزمين مدرب الشارقة، وكانت له بصمة مع الأندية السابقة التي تولى تدريبها سواء في السعودية أو في بلده رومانيا، مما شجعنا على التعاقد معه ضمن الخيارات المطروحة.

وأبدى المسافري رضاه عن حصد 11 نقطة في 7 جولات رغم خسارة بعض النقاط في مباريات كان البطائح هو الطرف الأفضل فيها، ومن المتوقع تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية في ظل الأجواء الإيجابية وحالة الاستقرار التي يمر بها الفريق.

وعن المردود المنتظر من اللاعب أحمد خليل، قال المسافري إن الجمهور الإماراتي ينتظر اللاعب بشغف كبير وليس نادي البطائح وحسب، ويخوض أحمد خليل تدريباته بانتظام مع الفريق ويعتبر من اللاعبين المجتهدين في الفريق والجميع يقف معه قلباً وقالباً .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز