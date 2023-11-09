«النيران الصديقة» ترفع لهيب دوري المحترفين

المصدر: دبي - علي شدهان

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شهدت الجولات الـ 7 من دوري المحترفين تسجيل 12 هدفاً عن طريق ما يعرف بـ«النيران الصديقة»، أو «الأهداف العكسية»، ما أسهم في رفع لهيب البطولة، وزاد من مستوى التشويق والإثارة، في ظل أن الأهداف، وبغض النظر عن طريقة وأسلوب تسجيلها، تبقى المطلب رقم واحد لمتابعي وجماهير، ونقاد الساحرة المستديرة.

وبعد مرور 7 جولات سجل 12 هدفاً بـ«النيران الصديقة»، من إجمالي 173 هدفاً ، حيث شهدت الجولة الأولى تسجيل 3 أهداف بـ«النيران الصديقة»، الأول عن طريق حسين عباس، لاعب بني ياس أمام مضيفه العين، والثاني عن طريق نادر قندري، لاعب عجمان أمام شباب الأهلي، والثالث بوساطة أنيس كريمي، لاعب حتا أمام مضيفه خورفكان.

وشهدت الجولة الثانية تسجيل هدف وحيد بـ «النيران الصديقة» عن طريق فرناندو لوكاس، لاعب الجزيرة أمام ضيفه الوحدة، فيما تم تسجيل هدف وحيد أيضاً في الجولة الثالثة ، عبر عبدالرحمن أحمد، لاعب عجمان في مباراة فريقه مع مضيفه العين، بينما شهدت الجولة الرابعة تسجيل هدف وحيد أيضاً بوساطة عصام فائز، لاعب عجمان أمام ضيفه اتحاد كلباء، وهو «الهدف العكسي» الثالث في شباك عجمان في دوري الموسم الجاري.

و تم تسجيل هدف وحيد في الجولة السادسة عبر حسن حمزة، حارس مرمى شباب الأهلي في مباراة فريقه أمام ضيفه النصر، قبل أن ترفع الجولة السابعة «وتيرة» الإثارة بتسجيل 5 أهداف بـ«النيران الصديقة»، عن طريق عبدالله إدريس، لاعب الجزيرة أمام ضيفه الشارقة.

وتكفل سهيل عبدالله وفهد سبيل لاعبا الإمارات بتسجيل الهدفين الأول والثاني في الجولة السابعة بـ«النيران الصديقة»، وذلك في الدقيقتين 10 و25 من زمن مباراة فريقهما أمام ضيفه حتا، فيما سجل تميمو وورو لاعب حتا «الهدف العكسي» الرابع في الجولة السابعة في الدقيقة 64 من زمن ذات المباراة، ، لتكون هذه أول مباراة في تاريخ دوري المحترفين تشهد تسجيل 3 أهداف بـ«النيران الصديقة»، فيما سجل عبدالسلام محمد، لاعب اتحاد كلباء، الهدف الخامس، أمام ضيفه شباب الأهلي، وهو أول «هدف عكسي» في مواجهات الفريقين.

بين نسختين

وبالمقارنة مع نسخة دوري الموسم الماضي، وبعد مضي 7 جولات أيضاً، فإن الكفة تميل لمصلحة نسخة دوري الموسم الجاري، بعدما شهدت نسخة دوري الموسم الماضي تسجيل 5 أهداف فقط بـ«النيران الصديقة»، عبر سعود سعيد، لاعب عجمان في الجولة الثالثة في مباراة فريقه أمام الشارقة، والذي أنهاها لمصلحته بثلاثة أهداف لهدفين، قبل أن تشهد الجولة السادسة تسجيل 3 أهداف بـ«النيران الصديقة»، بوساطة خليفة الحمادي، لاعب الجزيرة في مباراة فريقه أمام شباب الأهلي، والذي حسمها بالفوز بهدفين لهدف، وأحمد برمان، لاعب العين في مباراة فريقه مع الوحدة، والذي توجها بالفوز بثلاثة أهداف لهدفين، وريان مينديز، لاعب النصر في مباراته أمام بني ياس، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، فيما شهدت الجولة السابعة من دوري الموسم الماضي تسجيل علاء زهير، لاعب الوحدة، «هدفاً عكسياً» في مباراة فريقه أمام الظفرة، والتي انتهت لمصلحة العنابي بنتيجة 4 - 2.

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