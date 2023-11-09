منتخبنا الأولمبي يدشن أولى محطات استعداداته للنهائيات الآسيوية

المصدر: دبي ـ البيان

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دشن منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت 23 سنة محطته الإعدادية الأولى استعداداً لنهائيات كأس آسيا «قطر 2024»، وذلك عبر معسكره الداخلي الذي انطلق أمس في إمارة عجمان، ويختتم يوم 21 من الشهر الجاري.

معسكر

ويخوض الأبيض الأولمبي خلال هذا المعسكر مباراتين وديتين على استاد نادي الحمرية أمام منتخبي طاجيكستان والكويت يومي 14 و21 المقبلين. تضم قائمة منتخبنا في المعسكر الحالي 26 لاعباً، وهم: أحمد محمود، مبارك بني زامة، أحمد فوزي، عبدالله العطاس «الجزيرة»، عبدالله الرئيسي «عجمان»، فهد بدر «الإمارات»، عبدالله الحمادي «يونايتد»، منصور الشامسي «العين»، علي عبدالعزيز، عبدالله عباس، مايد الطنيجي «النصر»، عبدالله أحمد، منصور المنهالي، راشد عصام «الوحدة»، خميس المنصوري «بني ياس»، حمدان حميد «شباب الأهلي»، حمدان العامري، محمد المازمي، سلطان البدواوي، خالد الأصبحي «حتا»، حمد المقبالي، محمد سالم «الفجيرة»، ياسر حسن، وليد المحرزي «اتحاد كلباء»، خالد توحيد، ضاري فهد «الشارقة».

تأهل

وكان منتخبنا الوطني قد نجح في حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة «قطر 2024» بعد تصدره لقمة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، حصدها من تعادل سلبي مع منتخب الصين، وتحقيق الفوز على المنتخب الهندي بنتيجة «3-0».

يذكر أن التصفيات، شهدت مشاركة 43 منتخباً تم تقسيمها إلى 11 مجموعة، بحيث تضم 10 مجموعات أربعة منتخبات، بينما يتواجد في المجموعة الأخيرة ثلاثة منتخبات، وتأهل إلى النهائيات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الـ 11، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، وتنضم إليها قطر الدولة المنظمة، للمشاركة في النهائيات التي تقام بالدوحة في الفترة خلال الفترة من 15 إبريل إلى 3 مايو 2024.

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