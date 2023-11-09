«الأبيض» مكتمل الصفوف للمرة الأولى في مران الليلة

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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تكتمل صفوف الأبيض للمرة الأولى في معسكره المقام حالياً في دبي، خلال مرانه مساء اليوم على ملعب الوصل، بانضمام لاعبي الشارقة والعين لصفوف الفريق بعد انتهاء مهمتهم مع فريقيهما في دوري أبطال آسيا، حيث تعادل الشارقة بهدف أمام ناساف الأوزبكي بطشقند، وفاز العين على الفيحاء السعودي بالسعودية بنتيجة ثلاثة مقابل هدفين، مما يعزز من استعدادات الفريق لمواجهة نيبال مساء 16 نوفمبر، على استاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي، في بداية انطلاقة التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

ويعول الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو على المباراة الأولى بالتصفيات، لتحقيق الفوز الذي يسهم في رفع معنويات اللاعبين وجماهيره، قبل المباراة الثانية أمام نظيره البحريني 21 نوفمبر الجاري في المنامة، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من التصفيات، والتي تعتبر من أهم مباريات الأبيض بالتصفيات.

دعوة للجماهير

من جهة أخرى، وجه لاعبو منتخبنا الوطني الدعوة إلى الجماهير المحبة للفريق لحضور المران، الذي سيقام على ملعب الوصل مساء اليوم، من أجل دعم المنتخب وتحفيز اللاعبين خلال تلك المرحلة المهمة، وهي دعوة تتم للمرة الأولى في إطار حرص لاعبي المنتخب على أهمية الحضور الجماهيري والتفافهم مع الفريق خلال تلك الفترة المهمة للتصفيات، باعتبار أن الحضور الجماهيري لمباريات المنتخب يحفز اللاعبين لعطاء أكبر، ورغبة قوية في تحقيق الفوز. من جانبه، سيمنح اتحاد الكرة الفرصة لمن يحضر مران اليوم، لربح تذاكر مجانية لحضور مباراة نيبال المقبلة، إضافة لفرصة لقاء نجوم المنتخب والتقاط صور تذكارية معهم عقب انتهاء المران.

تقوية الهجوم

وخلال الأيام الماضية ركز الجهاز الفني بقيادة باولو بينتو على تعزيز الشق الهجومي للفريق، سعياً لتحقيق الفوز خلال اللقاء المقبل، والاهتمام باللمسة الأخيرة في إنهاء الهجمات خاصة بعد أن أهدر الفريق العديد من الفرص خلال وديتي الكويت ولبنان، إضافة إلى العمل على تدارك عدد من السلبيات التي برزت في الأداء خلال المعسكرات الماضية التي أقيمت في النمسا وكرواتيا ودبي، منها الارتباك الدفاعي الذي يحدث خلال المباريات والناجم عن الكرات العرضية وتمركز بعض اللاعبين، وكيفية التعامل مع الكرات الثابتة، والتي تعتبر الرهان الناجح للفريق، وكيفية التعامل مع الفرق التي تلجأ إلى التكتل الدفاعي، حيث من المتوقع أن يلجأ المنتخب النيبالي إلى التكتل الدفاعي خلال اللقاء المقبل، وحسن استغلال الفرص التي تسنح ترجمتها إلى أهداف، حيث يفتقد الفريق اللمسة الأخيرة في الكثير من الأحيان، لذلك يكون التركيز كبيراً على تعزيز الشق الهجومي.

الأول والثاني

يذكر أن «الأبيض» يتواجد في المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه كلاً من: نيبال والبحرين واليمن، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور التالي وأيضاً تلقائياً إلى كأس آسيا 2027، وحظوظ الأبيض في التأهل من تلك التصفيات كبيرة، نظراً لخبرات لاعبيه والجهاز الفني في التعامل مع مثل تلك التصفيات. وسوف تتجدد مباريات الأبيض بمقابلة اليمن 21 مارس المقبل في دبي و26 من الشهر نفسه في اليمن، وتأتي المباراة الخامسة أمام نيبال 6 يونيو ويختتم التصفيات بلقاء البحرين في دبي، وبنهاية تلك المرحلة يتأهل الأول والثاني إلى المرحلة التالية والأهم.

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