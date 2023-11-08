كريسبو أبرز ثلاثة أسماء مرشحة لخلافة شرودر في تدريب العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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لم يكد العين يعلن اعفاء المدرب الهولندي الفريد شرودر عن مهمة قيادة الفريق حتى تناقلت وسائل اعلام وتقارير أخبارية أسماء عدد من المدربين لقيادة الفريق البنفسجي خلال الفترة المقبلة أبرزهم المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، والروماني رازفان لوشيسكو، والفرنسي هيرفي رينارد.

و فيما لم يتسن الحصول على معلومات دقيقة بهذا الشأن من مصادر مسؤولة بشركة الكرة العيناوية والتي أكدت أن الإعلان عن اسم المدرب الجديد سيتم في غضون الساعات القليلة المقبلة، أكد الصحافي فابريزيو روميرو المتخصص في انتقالات كرة القدم، أن المدرب الأرجنتيني كريسبو اقترب كثيرا من تولى مهمة تدريب فريق العين، وهو ما قابلته الجماهير العيناوية في منصات التواصل الاجتماعي باحتجاجات كبيرة بحجة أن هذا المدرب خاض تجربة فاشلة مع نادي الدحيل القطري .

وفي الموسم الماضي توج كريسبو مع الدحيل القطري بلقب الدوري، وكأس قطر وكأس أريدُ، كما قاده لنصف نهائي دوري أبطال آسيا لكنه خسر أمام الهلال السعودي بنتيجة كبيرة بلغت سبعة أهداف نظيفة في فبراير الماضي، وتم انهاء عقده في شهر أكتوبر الماضي بعد تراجع نتائج الفريق وتضاؤل فرصه في دوري أبطال آسيا بعد الخسارة الأخيرة على ملعبه أمام بيرسيبوليس الإيراني.

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