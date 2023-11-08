نجوم كرة القدم العالمية يعربون عن سعادتهم بالمشاركة في "دوري الأساطير" بدبي

المصدر: وام

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عبر عدد من نجوم كرة القدم العالمية السابقين عن سعادتهم بالمشاركة في "دوري أساطير كرة القدم"، الذي ينطلق من دبي في 18 نوفمبر الجاري، ويعيد إلى أذهانهم ذكريات المشاركة في منافسات كبرى سابقة.

وتجمع دبي بعد 10 أيام عددا من أشهر نجوم كرة القدم العالمية في النسخة الأولى من "دوري الأساطير لكرة القدم"، الأول من نوعه في العالم، والذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وعقدت اللجنة المنظمة للدوري، مؤتمراً صحفياً اليوم الأربعاء، بنادي النصر، بحضور علي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ونجوم منتخب فرنسا السابقين مايكل سيلفستر لاعب نادي مانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيين السابق، وإبراهيم با، لاعب ميلان الإيطالي السابق، وباكاري سانيا لاعب أرسنال ومانشستر سيتي السابق، وعدد من رعاة البطولة.

يشارك في الحدث 6 فرق وتقام المباريات في 6 مدن، وتستضيف دبي المباراة الافتتاحية ومباراتي نصف النهائي والنهائي.

ويبرز من نجوم العالم المشاركين في الحدث كل من رايان جيجز، وديميتار برباتوف، وأنتونيو فالنسيا، وويس براون، ومايكل سيلفستر، وخوان سباستيان فيرون، مع نجوم من المنتخب البرازيلي مثل ريفالدو، وروبرتو كارلوس، وروبير بيرس، وكلارنس سيدورف، وديدييه دروجبا.

وعبر النجوم السابقون عن امتنانهم لاستضافة دبي انطلاقة هذه النسخة من "دوري الأساطير"، وأكدوا أن دبي تملك القدرة على توصيل رسالة هذا الدوري، خاصة وأنها استضافت سابقا العديد من البطولات الرياضية والكروية الكبرى، وكلها حققت نجاحات مميزة، ما يساعد على إيصال مفهوم الرياضة الحقيقي والاستمتاع بفنون كرة القدم".

وأكد علي عمر أن دبي ستكون على موعد مع مباراة من الزمن الجميل في افتتاح دوري الأساطير، بمشاركة نخبة من النجوم السابقين، وقال: "دبي عودتنا على جمع أساطير الرياضة بصفة عامة وكرة القدم خاصة، ومجلس دبي الرياضي حريص على زيادة مثل هذه الفعاليات مستقبلا، ونتمنى أن تكون هناك أفكار مشابهة في مختلف الرياضات التي يمكن أن تلعب دورا ترويجيا كبيرا للإمارة".

وأضاف: "أغلب النجوم المشاركين في دوري الأساطير يقيمون بالفعل في دبي ومثل هذه الفعاليات يمكن أن تجذب المزيد من النجوم للإقامة أو للاستثمار في دبي، علاوة على الدور التثقيفي والتوعوي بأهمية ممارسة الرياضة ودور كرة القدم في تحفيز النشء".

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