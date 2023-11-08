العين ينهي تعاقده مع شرودر ويعلن عن المدرب الجديد خلال ساعات

المصدر: العين - طلحة عبد الله

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أعلن نادي العين رسمياً إنهاء التعاقد مع الهولندي الفريد شرودر، بعد التوصل معه لاتفاق يتم بموجبه فسخ عقد المدرب وطاقمه الفني المعاون بالتراضي.

وقال بيان نشره الموقع الرسمي للنادي العيناوي، أن سبب إنهاء التعاقد يعود لعدم انسجام المدرب مع منظومة العمل بشركة الكرة.

وعبرت شركة كرة القدم العيناوية عن شكرها وتقديرها للمدرب شرودر للجهود التي بذلها مع الفريق خلال الفترة السابقة متمنين له التوفيق في مسيرته المقبلة.

وأكدت أن الإعلان عن المدرب الجديد سيتم في غضون الساعات المقبلة.

وكانت أنباء راجت عقب مباراة العين والفيحاء السعودي في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال اسيا، أكدت أن اتحاد جدة فاوض المدرب شرودر لقيادة فريقه خلال الفترة المقبلة، وهو ما نفاه المدرب بصريح العبارة في المؤتمر الصحافي عقب المباراة.

وتعاقد العين مع شرودر في مايو الماضي وقاد الفريق في 14 مباراة بجميع البطولات خسر منها مباراتين وفاز 12، وتأهل مع الفريق إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا قبل جولتين من انتهاء مرحلة المجموعات جامعاً العلامة الكاملة (12 نقطة) من الفوز في مباريات الجولات الأربع الماضية ليصعد متصدراً المجموعة الأولى حتى لو خسر مباراتيه المقبلتين بالجولتين الخامسة والسادسة.

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