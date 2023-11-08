كايزر أبرز المرشحين لتدريب النصر

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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أصبح الهولندي مارسيل كايزر أبرز المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلفاً للصربي غوران توفيغدزيتش الذي تمت إقالته من منصبه بسبب سوء النتائج. ويملك كايزر تجربة كبيرة في دوري أدنوك للمحترفين بعد قيادته للجزيرة في مناسبتين، حيث كانت المرة الأولى في 2018، قبل أن يتولى المهمة في 2019 حتى نهاية الموسم الماضي وحقق معه لقب الدوري في موسم 2020 – 2021، وكأس السوبر الإماراتي 2021.

وبدأ كايزر مسيرته التدريبية في عام 2007 مع نادي أرغون الهولندي، ثم قاد عدداً من الفرق في الدوري الهولندي مثل تلستار من 2012 إلى 2014 قبل أن يتم تعيينه مدرباً أول لفريق أياكس أمستردام عام 2017.

وخاض كايزر أول تجربة له خارج هولندا عندما قاد نادي الجزيرة في 2018 قبل أن ينتقل إلى تدريب سبورتينغ لشبونة البرتغالي لموسم واحد فاز فيه بكأس البرتغال وكأس الرابطة في 2019.

من جهة أخرى، استأنف النصر تدريباته أمس تحت قيادة المدرب الإيطالي ليبوريو فابريزيو كاماراتا مؤقتاً لحين التعاقد مع المدرب الجديد.

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