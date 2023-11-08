«الأبيض» يبدأ تدريباته على ملعب الوصل

المصدر: دبي - البيان

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بدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تجمّعه الداخلي بدبي استعداداً لخوض التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027، حيث يواجه منتخب نيبال يوم 16 الجاري على استاد آل مكتوم بنادي النصر، ومنتخب البحرين في العاصمة المنامة يوم 21 من الشهر ذاته لحساب المجموعة الثامنة.

وأدى «الأبيض» أول تدريباته في الملعب الفرعي بنادي الوصل تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو وجهازه المساعد، بمشاركة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للقائمة، باستثناء لاعبي فريقي الشارقة والعين الذين سيلتحقون بالمعسكر بعد فراغهم من المشاركة مع أنديتهم في مباريات الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال آسيا، بينما غادر حارس الوحدة محمد الشامسي المعسكر بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت له تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب عدم اكتمال جاهزيته، وحاجته لإكمال برنامجه العلاجي.

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