العروبة.. عزف منفرد في صدارة «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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لم تغب الإثارة والأهداف عن مشهد الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى والتي يتربع على قمتها فريق العروبة بعد فوزه على سيتي 2 - 1 رافعاً رصيده إلى 22 نقطة مبتعداً عن الظفرة الوصيف بفارق 5 نقاط إذ يمتلك فارس الظفرة 17 نقطة ثم دبا الحصن الثالث وغاب عن خوض مواجهات هذه الجولة بسبب الراحة الأسبوعية 15 نقطة ويأتي رابعاً فريق التعاون بـ13 نقطة.

وواصل العروبة عزفه المنفرد في قمة الترتيب، وتمكن من تحقيق الفوز السابع في ثماني مباريات خاضها الفريق حتى الآن، ولم يتعرض المتصدر لأي هزيمة طوال الجولات الماضية بعدما حقق الانتصار على الحصن ومسافي ومصفوت والفجيرة والرمس والذيد وسيتي وتعادل في مباراة وحيدة أمام جاره دبا الفجيرة.

ترتيب

ويأتي النواخذة والجزيرة الحمراء في المركزين الخامس والسادس برصيد 12 نقطة لهما ثم يونايتد اف سي برصيد 11 نقطة في المركز السابع، ويحتل الحمرية والذيد المركزين الثامن والتاسع ولكليهما 10 نقاط، ثم العربي ومسافي برصيد 9 نقاط، ويأتي الفجيرة وغلف اف سي في المركزين الثاني عشر والثالث عشر برصيد 8 نقاط، ثم غلف يونايتد برصيد 7 نقاط وفي المراكز الأخيرة تأتي فرق مصفوت 6 نقاط، وسيتي برصيد 4 نقاط ثم الرمس بثلاث نقاط.

واستعادت ثلاثة أندية نغمة الانتصارات في هذه الجولة وهي الظفرة الفائز على الرمس بصعوبة 3 - 2، والجزيرة الحمراء الذي أعاد الفجيرة لمربع الأحزان من جديد بعد الفوز عليه بهدف من دون رد، والحمرية المتفوق على مصفوت بنتيجة 2 - 1، والذيد الفائز على غلف يونايتد بهدفين من دون رد.

تعادلات خاسرة

وخسرت أندية دبا الفجيرة وغلف اف سي نقطتين إثر تعادلهما بهدفين لكل فريق، وكذلك التعاون ويونايتد بهدف لكل فريق، والعربي ومسافي من دون أهداف.

أرقام

وشهدت المواجهات الثماني تسجيل 20 هدفاً وإشهار الحكام 28 بطاقة ملونة ورفع هداف المسابقة بينيك افوب مهاجم الظفرة رصيده إلى 7 أهداف ويليه زميله في الفريق البرازيلي ديغو فارياس 5 أهداف وبريان فنغيلو نجم الجزيرة الحمراء بالرصيد ذاته وأيضاً الجزائري عكاشة حمزاوي مهاجم الجزيرة بالرصيد ذاته.

الجولة التاسعة

تنطلق مباريات الجولة التاسعة يوم 17 الجاري بلقاء قمة يجمع دبا الفجيرة والظفرة، ويلتقي الذيد غلف اف سي، ويونايتد والعروبة، وسيتي في مواجهة غلف يونايتد، ويوم 18 الجاري يستقبل مسافي فريق دبا الحصن، والرمس ضد الجزيرة الحمراء، والفجيرة يلاقي الحمرية، ومصفوت في مواجهة العربي.

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