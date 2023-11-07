تفوق في أوزبكستان أمام منافسه المباشر ..الشارقة.. نتيجة نموذجية في طريق التأهل الآسيوي

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

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حقق الشارقة نتيجة نموذجية في أوزبكستان أمام منافسه المباشر في طريق التأهل إلى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، بتعادله مع ناساف 1-1، هذه النتيجة منحت الشارقة أفضلية الفريق الوحيد في مجموعته الثانية في المحافظة على سجله خالياً من الخسارة، وفتحت له الطريق واسعاً لنيل بطاقة التأهل المباشر، لا سيما وأن مباراة الجولة الخامسة في ملعبه أمام السد القطري، الذي خسر 0-2 من الفيصلي الأردني، زيادة على مباراته الأخيرة في المجموعة أمام الفيصلي نفسه في الأردن، ليواصل الشارقة في المركز الأول برصيد 8 نقاط، ثم ناساف «7 نقاط»، والسد «4 نقاط»، والفيصلي «3 نقاط».

وأسهم الحارس عادل الحوسني بقدر كبير في النتيجة النموذجية بصده ركلة جزاء في توقيت مبكر ومهم، وهي المرة الثانية التي يؤثر فيها الحوسني إيجاباً في مسار الشارقة الآسيوي، حيث تصدى لركلة جزاء في الجولة الثالثة في الوقت القاتل أمام ناساف نفسه على ملعب الشارقة في المباراة التي فاز فيها الشارقة بهدف كايو لوكاس، كما أسهم موسى ماريغا في هذه النتيجة بتسجيله هدف السبق في المباراة؛ الأمر الذي صعب المهمة على صاحب الأرض.



مباراة قوية

وتجسد فوز الشارقة في تصريحات مدربه كوزمين أولاريو بعد المباراة، حيث قال: «أشكر لاعبي فريقي، فقد قدموا مباراة قوية رغم النقص الكبير في صفوف الفريق، ونجحنا في النهاية في الظهور بشكل جيد، وأجدد شكري للاعبين للتضحيات التي قدموها في المباراة، ومثل هذا النوع من المباريات يتطلب التضحية من اللاعبين ومن جميع أفراد الفريق، وبهذه النتيجة على الأقل احتفظنا بصدارة المجموعة، ونحن مستمرون في مسارنا نحو التأهل للدور المقبل، وسنعمل جهدنا في المباراتين المقبلتين».

وفي سؤال عن سبب تفضيله الدفع بموسى ماريغا منذ بداية المباراة بدلاً من تيغالي، قال: «دفعت بموسى صاحب هدفنا في المباراة لتوقعي أن ناساف سوف يندفع هجومياً بقوة كبيرة، وهذا ينعكس على وجود مساحات في منطقته؛ لذلك فضلت البداية بأسرع 3 لاعبين في خط الهجوم، ماريغا وكايو لوكاس وعثمان كمارا، وكانت استراتيجية مناسبة لنا».

وفي إجابة عن سؤال حول الحظوظ والمنافسة في المجموعة، قال: «الفرق الثلاثة الشارقة وناساف والسد تمتلك الحظوظ نفسها، والتأهل سيكون صعباً، والحسم بفارق قليل من النقاط، والجولة الخامسة سوف تتضح فيها المعالم بشكل أفضل».

وفي سؤال عن ركلة الجزاء التي تصدى لها الحارس عادل الحوسني قال كوزمين: «بالتأكيد تُحسب للحارس، وهي موهبة يتميز بها الحوسني أكثر من كونها حظاً، علماً بأنه تصدى لركلة أخرى أمام ناساف نفسه في الجولة الثالثة على ملعب الشارقة، والتصدي للركلتين كان مؤثراً في نتيجة المباراتين لصالح الشارقة».

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