رابطة المحترفين تعلن الفائزين بمبادرة "دوري الجماهير" للجولة السابعة

المصدر: وام

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن الفائزين بمبادرة "دوري الجماهير"، في الجولة السابعة، لدوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين، موسم 2023 - 2024، تحفيزا للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات.

وفاز بالمركز الأول في فئة "النادي المضيف" نادي الوصل، بجائزة 60 ألف درهم، وفاز بالمركز الثاني لنفس الفئة نادي الجزيرة، بجائزة 40 ألف درهم.

وفي فئة "النادي الضيف"، حصد نادي العين المركز الأول، بجائزة 40 ألف درهم، وحصل نادي شباب الأهلي على المركز الثاني بجائزة 30 ألف درهم.

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